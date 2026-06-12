Sennheiser Momentum 5 Wireless, plus que parfait ?

Les rares reproches formulés à l’encontre de la génération précédente ont trouvé une réponse ici, tandis que l’autonomie de la batterie continue de faire de l’ombre à la concurrence.

Avec l’arrivée du modèle HDB 630 qui s’adresse désormais aux audiophiles purs et durs à la recherche de sans-fil, le Momentum 5 Wireless est totalement libre de cibler le grand public. Alors, Sennheiser a-t-il atteint son objectif ?

Confort et Design : Efficace et soigné

Les oreillettes sont suffisamment larges et profondes pour éviter toute pression désagréable sur les oreilles. Le niveau de serrage de l’arceau maintient parfaitement le casque en place sans pour autant provoquer de maux de tête. On retrouve de nombreuses possibilités de réglage, une rotation horizontale généreuse et juste ce qu’il faut d’inclinaison verticale. Le look reste dans la lignée de la sobriété moderne voulue par la marque, abandonnant le cuir et le métal des anciennes générations au profit d’un design épuré, bien que certains regretteront le fait qu’il ne puisse toujours pas se replier entièrement sur lui-même pour occuper moins de place dans un sac.

Performances Sonores : Un régal de détails

Les très hautes fréquences s’estompent un peu plus tôt que chez certains rivaux axés sur la pureté audiophile, mais il faudra une oreille extrêmement exercée pour s’en apercevoir. Les percussions tranchantes comme un rasoir sur le morceau Imaginary Festival de Burial ne perdent rien de leur mordant. Si l’objectif de Sennheiser était de proposer une signature sonore un peu plus grand public et polyvalente, c’est une totale réussite. Le son est riche, dynamique et particulièrement immersif.



Réduction de bruit (ANC) et Autonomie

La réduction de bruit active franchit un cap bienvenu par rapport à la génération précédente. Bien qu’elle ne soit pas encore l’arme absolue absolue face aux maîtres incontressés du secteur (comme Sony ou Bose), elle isole très efficacement des bruits de transport, de climatisation ou du brouhaha urbain quotidien.

Côté batterie, l’autonomie reste tout simplement imbattable. Mais le véritable point fort réside dans la durabilité : Sennheiser intègre désormais une batterie de 700 mAh remplaçable par l’utilisateur. C’est un argument de poids pour la longévité du produit, évitant de jeter son casque au bout de quelques années lorsque la batterie montre des signes de faiblesse.



Au final, la qualité sonore est excellente, la réduction de bruit est très performante et l’autonomie est superbe. Bien qu’ils ne soient pas bradés (et qu’ils ne représentent pas le dernier mot absolu en matière d’isolation phonique pure), il faut désormais faire de sacrées acrobaties mentales pour justifier de dépenser plus d’argent chez les concurrents comme Sony ou Bose. Preuve qu’un grand son, une bonne réduction de bruit et une autonomie hors norme n’ont pas nécessairement besoin de coûter une somme folle.

Verdict de Stuff : 5 / 5 (Étoiles)

Un véritable antidote aux casques circum-auriculaires à réduction de bruit (ANC) de plus en plus chers. Le Momentum 5 Wireless offre une écoute détaillée et captivante, une autonomie exceptionnelle, un look élégant et une réduction de bruit compétitive.

Les Plus

• Un son nuancé, captivant et très détaillé

• Une réduction de bruit active (ANC) désormais au coude-à-coude avec les leaders du marché.

• Une longévité exceptionnelle grâce à une batterie remplaçable par l’utilisateur.

Les Moins

• Le design ne se plie toujours pas pour le transport.

• Certains rivaux conservent un léger avantage sur l’isolation phonique pure.

• La finition des oreillettes reste assez sobre.