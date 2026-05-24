Anker Innovations dévoile ses nouveautés à l’Anker Day 2026

Entre IA embarquée, audio intelligent, maison connectée et solutions du quotidien, Anker Innovations poursuit l’expansion de son écosystème tech.



À l’occasion de son événement annuel Anker Day organisé à New York, Anker Innovations a présenté ses dernières innovations produits sous le thème « Where Ultimate Meets Possible ». À travers ses différentes marques, soundcore, eufy et Anker, le groupe poursuit le développement de son écosystème technologique autour de l’audio intelligent, de la maison connectée, de la recharge mobile et des équipements du quotidien. « Anker Day illustre parfaitement la rapidité avec laquelle notre écosystème évolue : nous intégrons désormais l’IA locale dans des produits intelligents conçus pour apporter une réelle valeur ajoutée au quotidien. Le soutien des utilisateurs nous encourage à poursuivre dans cette voie », déclare Gaspar Xi, General Manager d’Anker Innovations en Europe de l’Ouest.

Liberty 5 Pro et Liberty 5 Pro Max : des écouteurs IA conçus pour le quotidien

Au cœur des annonces figurent les nouveaux écouteurs soundcore Liberty 5 Pro et Liberty 5 Pro Max. Dotés de haut-parleurs audio de 9,2 mm et compatibles Dolby Atmos, les deux modèles proposent un son Hi-Fi naturel tout en intégrant la nouvelle puce IA ANKER Thus™ dédiée au traitement local de l’intelligence artificielle. Les Liberty 5 Pro ont reçu un titre Guinness World Records™ dans la catégorie « écouteurs TWS offrant les appels téléphoniques les plus clairs »1. Grâce à huit microphones, dix capteurs intégrés et jusqu’à 384 000 calculs par seconde, les écouteurs sont capables d’isoler précisément la voix de l’utilisateur des bruits ambiants, que ce soit au bureau, dans les transports ou en ville.



Ces modèles intègrent également la technologie Adaptive ANC 4.0, un profil sonore personnalisé HearID 5.0 ainsi qu’un contrôle vocal réactif permettant d’exécuter 20 commandes vocales avec un temps de réponse inférieur à une seconde. Les écouteurs Liberty 5 Pro Max vont encore plus loin avec un écran AMOLED de 1,78 pouce intégré au boîtier de recharge et une fonctionnalité d’enregistrement vocal assistée par IA. Les utilisateurs peuvent lancer un enregistrement d’un simple double tap sur le boîtier, consulter les transcriptions et résumés localement via l’application soundcore, sans connexion Internet. Avec VibeOS, soundcore introduit également une nouvelle plateforme basée sur l’IA permettant de personnaliser les profils audio, accéder à des notes de réunion ou contrôler les fonctionnalités produits via une nouvelle interface vocale baptisée Anka. Les Liberty 5 Pro sont disponibles à 179,99 euros et les Liberty 5 Pro Max à 249,99 euros.

Anker renforce son offre de recharge intelligente

Anker Innovations a également présenté la nouvelle Anker Prime Wireless Charging Station, une station de recharge sans fil 3-en-1 pensée pour le bureau comme pour la mobilité. Compatible avec le standard Qi 2.2, elle permet de recharger simultanément smartphone, Apple Watch et écouteurs sans fil, avec une puissance allant jusqu’à 25 watts. Le produit intègre également la technologie AirCool avec ventilation silencieuse afin de maintenir une température inférieure à 37°C pendant la recharge.

eufy mise sur le nettoyage intelligent et la maison autonome

Dans l’univers de la maison connectée, eufy dévoile le nouveau robot aspirateur-laveur Omni S2, conçu pour offrir un nettoyage autonome et en profondeur. Il associe une puissance d’aspiration de 30 000 Pa au système HydroJet™ Floor Cleaning System 2.0. Pensé pour limiter au maximum les opérations de maintenance, le robot s’appuie également sur une station UniClean™ 12-en-1 assurant notamment le nettoyage, le séchage et l’entretien automatisé de l’appareil. Grâce à son système de navigation intelligent et à ses capacités d’évitement d’obstacles, l’Omni S2 s’intègre pleinement dans l’écosystème de maison connectée.



La marque lance également le robot tondeuse eufy C15, conçu pour automatiser l’entretien extérieur grâce à une navigation visuelle alimentée par l’IA. Contrairement aux solutions traditionnelles, le C15 ne nécessite ni câble périphérique enterré ni antenne RTK grâce à la technologie Vision-FSD, qui permet une cartographie entièrement autonome du jardin. Véritable allié du quotidien, le robot détecte la pluie, ajuste automatiquement sa programmation et fonctionne en quasi-silence. Grâce à la technologie TrueVision™, il assure également une navigation fiable et sécurisée, adaptée aux animaux et aux plantes. Pilotable depuis l’application eufy, le C15 vient compléter l’écosystème de maison connectée et d’entretien intelligent développé par la marque.

