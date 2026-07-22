On a testé les trois nouveaux téléphones pliables de Samsung, et voici celui que l’on achèterait

Le tout nouveau format du Galaxy Z Fold8 fait toute la différence.

Les vannes des téléphones pliables viennent d’être ouvertes en grand. Samsung a dévoilé trois nouveaux modèles lors de son événement Unpacked à Londres : deux visages familiers et un tout nouveau venu. Le Z Fold8 Ultra, le Z Fold8 et le Z Flip8 sont trois interprétations distinctes de la formule pliable. Maintenant que l’on a pu manipuler les trois, un favori se détache clairement, et c’est celui avec lequel on a vraiment hâte de vivre au quotidien.

S’il est formidable de voir Samsung laisser enfin le Z Flip8 exécuter des applications sur son écran externe, et si la plus grande batterie du Z Fold8 Ultra est un bonus, c’est vers le Galaxy Z Fold8 – plus facile à glisser dans la poche – que l’on est revenu sans cesse lors de notre session de démonstration avant l’annonce officielle. Son nouveau format plus court et plus large ne ressemble à rien d’autre sur le marché actuel, et donne aussi l’impression d’un retour aux petits téléphones que de nombreux passionnés de technologie pensaient disparus à jamais.

Vos passeports, s’il vous plaît

Côté style, le Z Fold8 est le portrait craché de son grand frère, qui lui-même n’est pas très éloigné du Galaxy Z Fold7 sortant. Tous deux conservent la forme anguleuse de Samsung, des coins carrés et des choix de couleurs très sobres (le Graphite, le Crème et le Lavande passent le cut cette année, et même la couleur Pistache, exclusive à la boutique en ligne, n’est pas trop voyante).

Ce sont les dimensions qui rendent le Fold8 unique. L’écran externe de 5,5 pouces affiche un ratio d’aspect de 10:16, ce qui le fait ressembler comme deux gouttes d’eau au passeport laissé dans notre sac de voyage. Il est large, mais pas inconfortable pour autant : on pouvait toujours le tenir fermement d’une main tout en réussissant à atteindre la majeure partie de l’écran avec mon pouce. Avec moins d’espace vertical, les applications demanderont peut-être de faire défiler le contenu un peu plus souvent, mais l’interface n’a jamais semblé aussi étriquée que sur le svelte Galaxy Z Fold7.

Ce téléphone offre une sensation de compacité parfaite en main lorsqu’il est replié et s’avère impressionnamment léger avec seulement 201 g. Il se glisse idéalement dans une poche. Sans surprise, on a eu quelques flashbacks nous ramenant au BlackBerry Passport de 2014, le clavier physique encombrant la moitié de l’écran en moins. Le clavier virtuel semblait merveilleusement spacieux ; le jugement final attendra un test complet, mais on a été capable de taper des phrases plus rapidement ici que sur n’importe quel téléphone traditionnel.



De puissants aimants maintiennent les deux moitiés fermement unies lorsqu’il est plié. En les écartant, on découvre un écran interne de 7,6 pouces au format 4:3. Une charnière au tout nouveau design s’ouvre d’un coup sec avec une certaine force, ce qui signifie que vous ne pouvez pas maintenir le Z Fold8 ouvert selon des angles très fermés comme sur certains pliables concurrents, mais cela aide à minimiser la pliure. C’est l’une des moins visibles que l’on ait pu observer sur un téléphone pliant jusqu’à présent.

Cet écran au format paysage de type tablette change des dalles plutôt carrées auxquelles vous avez été habitué. On est impressionné par l’espace accru dont bénéficient les applications par rapport à un pliable classique au format livre. La navigation web était un rêve et on imagine qu’il fera une fantastique liseuse électronique. Même avec du contenu au format 16:9 affichant des bandes noires, vous disposez de beaucoup d’espace d’affichage pour les vidéos, et les applications ne se sentiront pas à l’étroit lorsqu’elles seront ouvertes côte à côte en mode écran partagé – une pratique à laquelle vous serez peut-être plus enclin maintenant que la fonction Now Nudge de Samsung suggère des paires d’applications utiles en fonction du contexte.

Les deux écrans sont, comme d’habitude chez Samsung, de magnifiques dalles haute résolution dotées de taux de rafraîchissement rapides, de couleurs percutantes et de noirs merveilleusement profonds. Une luminosité de pointe de 3000 nits et un revêtement antireflet aideront apparemment à maximiser la visibilité en extérieur.

Les bordures ne sont pas aussi incroyablement fines que chez certains concurrents, mais on apprécie le fait qu’elles offrent un endroit où poser les doigts sans masquer ce qui s’affiche à l’écran. Il est dommage, en revanche, de passer à côté de l’écran de confidentialité du Galaxy S26 Ultra.

Le hardware semble de haut niveau

Samsung a décidé de retenir un peu les spécifications techniques du Z Fold8 afin d’aider son grand frère à mériter son appellation “Ultra”. Il embarque un processeur Snapdragon 8 Elite pour Galaxy – et non le plus récent 8 Elite Gen 5 –, ainsi que 12 Go de RAM et 256 Go de stockage de base. Cela le place au même niveau que le svelte Z Fold7 de l’année dernière, et en retrait par rapport à la vague actuelle de flagships de 2026.

Pourtant, le téléphone de l’année dernière était loin d’être un flemmard et, à moins que la puce ne doive brider massivement ses performances pour rester au frais dans le boîtier plus fin du Z Fold8, ce devrait être un petit appareil très rapide. Rien de ce que l’on a essayé sur mon unité de démonstration n’a semblé lent ou poussif, les applications s’ouvrant en un clin d’œil et le multitâche côte à côte ne posant aucun problème. Il faudra attendre d’avoir testé des jeux exigeants pour voir s’il peut supporter la chaleur.

On reste partagé concernant la batterie. Une capacité de 4800 mAh est nettement supérieure à celle du Z Fold7, et Samsung affirme qu’elle devrait vous permettre de tenir une journée entière sans avoir besoin de recharger. Le fait est que les concurrents chinois parviennent à glisser des cellules de 6000 mAh ou plus dans leurs pliables. Espérons que les optimisations logicielles internes permettront un match plus serré que ce que suggèrent les chiffres.

Des vitesses de charge de 45 W en filaire et 20 W en sans-fil sont correctes plutôt que spectaculaires, mais constituent tout de même une évolution bienvenue par rapport à l’année dernière. Les aimants Qi2 ne sont cependant pas de la partie.



Les deux modules photo arrière du Z Fold8 semblent avoir été triés sur le volet parmi les précédents succès commerciaux de Samsung. Le capteur principal de 50 MP est au niveau du Galaxy S26 standard, tandis que l’ultra-grand-angle de 50 MP a été vu pour la dernière fois sur le Galaxy S26 Ultra. Seul le Z Fold8 Ultra, plus cher, bénéficie d’un téléobjectif dédié, ce qui oblige ce téléphone à s’en remettre au recadrage de capteur et au zoom numérique. L’Ultra prend également les devants sur le nombre de pixels avec un capteur principal de 200 MP.

Les algorithmes de traitement d’image de Samsung ne semblent pas avoir bénéficié de mises à jour majeures, les ajouts logiciels les plus récents étant le double enregistrement (pour capturer vos réactions en direct en même temps que la scène devant vous) et My FanCam. Il s’agit essentiellement d’un enregistrement avec détection du sujet combiné à un panoramique et un zoom intelligents, qui se verrouille sur votre sujet et le maintient dans le cadre sans que vous ayez à déplacer constamment le téléphone.

Il faudra nous convaincre qu’il y a là de quoi détourner les amateurs de photographie de leurs smartphones classiques plus performants, ou même de modèles comme l’Honor Magic V6 et le Motorola Razr Fold, qui possèdent chacun trois modules photo à l’arrière.



Premier verdict sur le Samsung Galaxy Z Fold8

S’agirait-il du nouveau téléphone Samsung le plus excitant que nous ayons vu depuis des années ? Tous ceux qui trouvaient la série Z Fold trop étroite jusqu’à présent vont adorer ce nouveau format. La petite taille une fois plié est un retour en arrière de la meilleure des manières, tandis que l’écran interne est merveilleusement spacieux. Il apporte un vent de nouveauté et d’excitation là où le Z Fold8 Ultra, plus puissant, et le Z Flip8, au logiciel rationalisé, n’y parviennent tout simplement pas.

Le fait qu’il n’existe pas encore de concurrent occidental adoptant une forme similaire permet de relativiser l’impact de caractéristiques techniques légèrement en retrait par rapport à d’autres pliables au format livre. Et bien que l’interface OneUI de Samsung n’ait pas connu d’ajouts majeurs par rapport à l’année dernière, elle figurait déjà parmi les surcouches Android les plus complètes du marché. Être moins cher que le Z Fold8 Ultra qui coiffe la gamme joue également en sa faveur.

Mais attention, cela reste très cher : Le Z Fold 8, lui est affiché à 1999 euros dans sa version 256 Go, 2159 euros pour 512 Go et jusqu’à 2399 euros avec 1 To de stockage. En l’absence de rivaux Android directs, il sera impossible de dire s’il s’agit d’un bon rapport qualité-prix ou non avant septembre, période à laquelle Apple révélera presque certainement son iPhone Ultra pliable doté d’un format similaire.





Caractéristiques techniques du Galaxy Z Fold8

• Écran : 5,5 pouces AMOLED (externe), 7,6 pouces AMOLED (interne)

• Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Elite pour Galaxy

• Mémoire : 12 Go de RAM

• Appareils photo : 50 Mpx + 50 Mpx ultra-grand-angle

• Stockage : 256 Go

• Système d’exploitation : Android 17

• Batterie : 4800 mAh