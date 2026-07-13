La nouvelle technologie de Tesla pourrait vous aider à rester au frais pendant une vague de chaleur

Le dernier brevet de Tesla révèle un toit en verre perforé conçu pour réduire le bruit dans l’habitacle et garder les conducteurs au frais sans renoncer au design du toit en verre.



Tesla a déposé un brevet pour une nouvelle structure de verre ingénieuse qui pourrait empêcher votre voiture de se transformer en serre lors des journées de forte chaleur. Le brevet, publié par le Bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO), décrit un panneau de verre à double couche avec de minuscules trous perforés dans la vitre intérieure.



C’est là que réside l’astuce… Entre les couches extérieure et intérieure de verre se trouve un petit espace d’air, et cet espace peut être directement relié au système CVC (chauffage, ventilation et climatisation) de la voiture. De l’air frais ou chaud est pulsé dans cet espace, puis se diffuse à travers les perforations pour atteindre l’habitacle. C’est un peu comme si un panneau d’insonorisation faisait double emploi en servant de climatisation. Ce système est conçu pour être utilisé sur les toits de voiture, les fenêtres, ou partout où Tesla souhaite laisser entrer plus de lumière naturelle sans faire cuire ses passagers.

Il s’agit d’une prouesse d’ingénierie vraiment intelligente (bien que coûteuse à remplacer si le verre venait à se briser). Les toits en verre sont magnifiques et apportent une sensation d’espace à l’habitacle, mais quiconque s’est assis dans l’un d’eux pendant une vague de chaleur sait qu’ils se transforment rapidement en sauna. Si Tesla peut résoudre ce problème sans abandonner le verre, c’est une véritable victoire. Cela devrait également régler l’un des plus grands désagréments de la climatisation : un ventilateur puissant qui vous envoie un jet d’air froid et asséchant en plein visage. Cette douce pluie d’air frais semble beaucoup plus agréable.

Le brevet affirme également que cette structure atténue les bruits de roulement et de vent, ce qui est l’autre grand compromis des toits entièrement vitrés. Tesla précise que la taille des trous, leur densité et la largeur de l’espace d’air peuvent être ajustées pour cibler et absorber précisément certaines fréquences de bruit. Il convient de rappeler qu’un dépôt de brevet ne garantit pas la sortie d’un produit. Les constructeurs automobiles en déposent des dizaines chaque année et beaucoup ne dépassent jamais le stade du papier.

Cependant, l’amour de Tesla pour le verre est bien connu, des vitres « incassables » du Cybertruck aux grands toits vitrés des Model Y et Model 3. Cette innovation semble donc être une suite logique pour la marque. On ne sait pas encore quel modèle, le cas échéant, pourrait bénéficier de cette technologie, ni quand nous pourrons la voir en vrai (ou plutôt, en verre).