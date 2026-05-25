Ces écouteurs Liberty 5 Pro Max d’Anker Soundcore intègrent une fonctionnalité futuriste

Les Liberty 5 Pro Max sont propulsés par VibeOS (le système d’exploitation maison d’Anker) qui s’articule autour d’une nouvelle puce baptisée Thus AI, également conçue par Anker.

En plus d’un écran de 1,78 pouce sur leur boîtier, les derniers écouteurs de Soundcore embarquent un outil de prise de notes assisté par IA. Cela signifie qu’ils peuvent également servir à transcrire des réunions ou des événements, puis à générer des résumés et des plans d’action. Anker précise que ces enregistrements sont stockés localement et protégés par chiffrement.

Ces écouteurs sont accompagnés par les Liberty 5 Pro, un modèle légèrement moins cher doté d’un écran plus petit et dépourvu des fonctionnalités IA. Les deux versions bénéficient d’une nouvelle fonction d’appels ultra-limpides (“Whisper-Clear Calls”) grâce à une matrice de 10 microphones. Anker a même réussi à décrocher un titre au Guinness des records pour les « écouteurs offrant les appels les plus clairs au monde », même si l’on peut se demander quels étaient les critères précis pour obtenir ce titre. Ces écouteurs prennent également en charge l’audio spatial Dolby Atmos avec suivi de la tête.



Dans le cadre de son événement de lancement « Anker Day », l’entreprise a également présenté une foule d’autres produits. Parmi les plus marquants, on retient la sonnette connectée Video Doorbell S4, proposée à partir de 250 $. Ce nouveau interphone offre une définition 3K avec une vue panoramique à 180 degrés, et vous pouvez choisir entre une version sur batterie ou filaire.

La marque a aussi dévoilé une station d’énergie domestique de secours de 2 kWh, capable d’alimenter un réfrigérateur pendant 35 heures. La Solix S2000 coûte 1199 $ et s’avère particulièrement silencieuse avec seulement 30 dB.



Enfin, on trouve l’imprimante UV EufyMake E1, que l’entreprise qualifie de « première imprimante UV personnelle à texture 3D au monde ». Elle apporte l’impression en couleur et la personnalisation de textures en 3D sur des matériaux tels que le métal, le bois et l’acrylique pour l’impression 3D à domicile, permettant ainsi d’imprimer sur des objets comme des bouteilles. Elle est affichée au prix de 2299 $.