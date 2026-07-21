Global Connect Show : le meilleur de la Chine à Shenzen

Le Global Connect Show s’est déroulé en juin dernier à Shenzen, en Chine. Un événement majeur, destiné à propulser les marques d’innovation chinoises sur la scène internationale. Le meilleur de la presse high tech de la planète s’y est retrouvé pour y rencontrer près d’une centaine d’entreprises chinoises.

En effet, la Chine a vu ces derniers temps l’émergence d’une nouvelle génération d’entreprises compétitives à l’échelle internationale dans des secteurs aussi variés que l’électronique grand public, le matériel intelligent, l’intelligence artificielle et la robotique. de quoi revenir de cette visite avec un véritable florilège de gadgets innovants en tout genre. Qu’il s’agisse de transports, d’environnement, de connectivité, d’audio, ou d’améliorer notre quotidien, en Chine, c’est déjà demain. Besoin d’un purificateur d’air, d’un robot pour prendre soin de votre collection de sneakers ou de transformer votre jardin en une véritable salle de cinéma ? Des notes à prendre avec une dose d’IA pour vos réunions interminables ? Envie de vous créer un superbe bassin et un coin de nature dans votre jardin ? Même pour lutter contre la chute des cheveux, il existe des solutions innovantes à importer de Chine. La rédaction de Stuff a ramené dans ses bagages le meilleur de demain, voire d’après-demain. Notre espoir : voir tous ces produits débarquer en France le plus rapidement possible !

Ecran total

Voici la la première paire de lunettes de réalité augmentée (AR) tout-en-un au monde équipée d’un affichage à guide d’onde couleur 1080P, marquant une avancée majeure dans l’optique AR grand public. Propulsée par un panneau Micro-OLED de Sony, elle prend en charge une résolution Full HD 1080P et délivre una luminosité de pointe allant jusqu’à 600 nits. Le résultat est une expérience visuelle plus raffinée, vive et réaliste, parfaitement visible même dans des environnements extérieurs lumineux. L’INMO Air3 offre un impressionnant écran virtuel Full HD 1080P de 150 pouces pour une expérience cinématographique immersive. Que vous regardiez des films en streaming sur Netflix ou que vous parcouriez TikTok et YouTube Shorts, l’expérience de visionnage est à la fois vaste et captivante.

INMO Air3



A l’écoute

Baseus innove avec des designs à clipser confortables. Ces nouveaux écouteurs à oreille libre (open-ear) Bowie MC2 associent un son recommandé par des lauréats des Grammy Awards à une conception inédite de coussin d’air CloudComfort, introduisant une approche révolutionnaire du confort tout au long de la journée. Ces écouteurs sans fil open-ear haut de gamme combinent une qualité sonore améliorée et une ingénierie intelligente dans un design conçu pour s’adapter sans effort à la vie quotidienne. Le confort est le facteur clé qui distingue les écouteurs Baseus Bowie MC2. Conçus pour envelopper délicatement l’oreille grâce à du silicone ultra-souple et à des coussinets amovibles CloudComfort 2.0, les écouteurs répartissent la pression de manière plus uniforme pour une sensation de légèreté absolue. Ils permettent un port confortable pendant plus de 8 heures par jour, un confort de port certifié par TÜV et SGS.

Baseus Bowie MC2



Pieds parfaits

Ce boîtier intelligent d’entretien pour chaussures de nouvelle génération propose tout ce qu’il faut pour prendre soin de vos chaussures au quotidien : Désodorisation, stérilisation, séchage, déshumidification et rafraîchissement. Le tout est contrôlé par application. Une solution parfaite pour faire face aux problèmes de chaussures auxquels vous faites face au quotidien : mauvaises odeurs, transpiration chaussures humides ou trempées par la pluie, mais aussi prolifération de bactéries et moisissures ou bien jaunissement et usure prématurée des matériaux. Pour la désodorisation et la stérilisation, l’action combinée de l’oxygène actif (ozone) et des rayons UV-C détruit efficacement 99,9 % des bactéries et élimine les odeurs tenaces à la source. Brolan

Robot nettoyeur de chaussures

Air pur

Fondée en 2020, KNKA est spécialisée dans les appareils environnementaux, notamment les déshumidificateurs, les purificateurs d’air et les humidificateurs. Ce purificateur d’air KNKA APH4000 propose un flux d’air efficace. Conçu avec des doubles entrées d’air (à l’avant et à l’arrière) et des doubles sorties latérales, maximisant la circulation pour un renouvellement de l’air plus rapide et une couverture plus uniforme de la pièce. Il renouvelle l’air jusqu’à 4,8 fois par heure, atteignant jusqu’à 80 % d’efficacité de purification. Cela assure un renouvellement complet de l’air par heure, aidant ainsi à maintenir un air plus propre et plus frais dans toute la maison. Son mode nuit ultra-silencieux fonctionne à des niveaux sonores extrêmement bas (22 à 24 dB) pour une utilisation paisible dans la chambre à coucher, l’écran s’assombrissant automatiquement après 10 secondes.

Purificateur d’air KNKA APH4000

Casque jeune

Conçu spécialement pour les jeunes auditeurs, ce casque Q950 est le premier casque pour enfants au monde à recevoir la certification TÜVRheinland Hearing Care (protection auditive). Une limite de volume de sécurité de 80 dBA, combinée aux technologies audio de protection auditive exclusives d’iClever, permet d’offrir une expérience d’écoute plus sûre, spécialement pensée pour les oreilles en plein développement. Le Q950 est conçu pour offrir un confort prolongé aux jeunes auditeurs. Le réglage multiposition permet une adaptation plus précise aux différentes formes de tête. Ses coussinets d’oreille en similicuir protéiné respirant et le rembourrage en mousse de qualité supérieure offrent un confort doux et sans pression lors d’une utilisation prolongée. Les oreillettes rotatives à 90 degrés sont conçues pour réduire la pression sur les oreilles en pleine croissance. Enfin, les grands boutons de commande permettent aux enfants une utilisation quotidienne plus intuitive.

Iclever Q950

Fini la chute

Sans stress en 15 secondes, ce dispositif lutte avec efficacité contre la chute de cheveux. Faites pénétrer la lotion là où elle est le plus nécessaire, plus rapidement et plus précisément que vos propres mains. Ici, la technologie IntelliMist transforme les lotions en de fines micromolécules d’environ 0,005 mm pour une application ciblée, comparé à une application à mains nues. Le système DuoTrace sépare vos cheveux avant chaque brumisation, garantissant ainsi à votre lotion une voie d’accès dégagée vers le cuir chevelu.

Rootique Duo (2e Gen)

Futur proche

NAVEE, marque mondiale de mobilité extérieure intelligente, a récemment présenté le WaveFly 5X, le premier appareil à effet de sol (WIG – Wing-In-Ground) grand public au monde. Volant à basse altitude juste au-dessus de la surface de l’eau, le WaveFly 5X marque une nouvelle étape dans la vision de mobilité mondiale de NAVEE, étendant son écosystème au-delà du transport terrestre pour s’ouvrir à une nouvelle catégorie de mobilité aquatique à basse altitude. Construit avec une structure à double aile en tandem et un corps en fibre de carbone de qualité aérospatiale, le WaveFly 5X utilise la technologie de l’effet de sol pour fonctionner au-dessus de l’eau sans avoir besoin d’une piste traditionnelle. Il atteint des vitesses allant jusqu’à 85 km/h, supporte une charge maximale de 140 kg et offre jusqu’à 80 km d’autonomie.

Aux côtés du WaveFly 5X, NAVEE a également développé tout un portefeuille de mobilité extérieure intelligente, comprenant des trottinettes électriques, des vélos électriques, des chariots de golf électriques et des exosquelettes robotiques. Parmi les produits phares figurait l’UT5 Ultra X, une trottinette électrique haut de gamme inspirée des supercars. Conçue pour une conduite à haute vitesse en toute confiance, elle est équipée d’une motorisation double (dual-motor), d’une suspension avancée, de pneus auto-réparants, d’un freinage hydraulique et d’un amortisseur de direction réglable — renforçant ainsi la force de NAVEE dans la mobilité terrestre au moment même où elle s’étend aux applications aquatiques à basse altitude.

Navee Collection

Lunettes intelligentes

Rokid propose les Rokid Glasses et les Rokid Ai Glasses NEO. Conçus pour intégrer de manière transparente l’intelligence artificielle dans les tâches quotidiennes et les environnements réels, ces appareils représentent une nouvelle catégorie d’ordinateurs portables (wearable computing), combinant affichage AR, interaction vocale et capacités d’IA avancées. Les Rokid Glasses se positionnent comme le leader de la productivité par l’IA pour les professionnels du monde entier. Dotées d’un affichage AR binoculaire, d’une traduction et d’une transcription en temps réel, ainsi que d’un assistant IA multi-LLM prenant en charge des plateformes telles que GPT et Gemini, ces lunettes permettent aux utilisateurs d’accéder aux informations, de communiquer dans plusieurs langues et de gérer leurs flux de travail les mains libres. Conçues sur la plateforme Qualcomm AR1, elles offrent des performances de qualité professionnelle dans un design ultra-léger de seulement 49 g. Pour compléter cette offre, les Rokid Ai Glasses NEO proposent une expérience axée sur la voix, sans écran, conçue pour un usage quotidien.

Rokid

En extérieur

Imaginez transformer votre jardin en salle de cinéma, en salon ou en espace de divertissement sans jamais vous soucier de la pluie, du soleil ou des températures extrêmes. Les téléviseurs d’extérieur de la gamme Sylvox Frameless métamorphosent votre espace extérieur grâce à une expérience visuelle immersive, rendant la frontière entre l’écran et le paysage presque invisible. Le cadre ultra-étroit révolutionnaire de 1,5 mm et le ratio écran/châssis de 95 % créent un affichage presque sans bordure qui se fond harmonieusement dans l’environnement. La finition raffinée en métal mat ajoute une touche d’élégance discrète à n’importe quel décor. Avec des visuels 4K, des niveaux de luminosité compris entre 1000 et 2000 nits et une technologie anti-refl et avancée, vous profiterez d’une qualité d’image vibrante et cristalline, même en plein soleil.

Sylvox

Oasis personnelle

POPOSOAP est une solution complète pour créer un bassin de jardin tranquille, durable et respectueux des animaux. Inspiré par la nature et conçu avec soin, elle propose des solutions modulaires de jeux d’eau destinées à transformer les jardins ordinaires en une oasis paisible et pleine de vie. Sa mission : rendre la création de jeux d’eau simple pour que tout le monde puisse profiter de la beauté de la nature. Installé en moins de 10 minutes, sans outils ni câblage, il est conçu pour un entretien minimal, durable, remplaçable et facile à soigner. Fabriqué avec des matériaux recyclés, des composants à économie d’énergie ou alimenté par l’énergie solaire lorsque cela est possible. Respectueux de la faune, il offre une eau sûre et propre ainsi qu’un abri pour les oiseaux, les grenouilles, les poissons, les insectes et plus encore.

Poposoap

Bonne note

Conçu pour les conversations professionnelles, Scriben.AI aide les professionnels à capturer les réunions, les appels, les entretiens et les idées grâce à un enregistreur haut de gamme en forme de stylo, propulsé par la transcription, les résumés et les plans d’action par IA. Il marie capture naturelle et notes intelligentes. Ce stylo d’enregistrement IA professionnel a été conçu pour aider les utilisateurs à rester pleinement présents lors des conversations importantes tout en préservant tous les détails dont ils auront besoin plus tard. Reprenant le design d’un véritable stylo avec un corps métallique fi n et un étui en cuir surpiqué. Le Scriben se veut discret, haut de gamme et parfaitement adapté aux rendez-vous avec vos clients. Capturez les conversations importantes et transformez-les en transcriptions et résumés clairs et structurés. Cela vous permet de revoir vos réunions, appels, entretiens et idées sans passer à côté des détails essentiels. Il prend en charge plusieurs langues et le changement de langue en temps réel (code-switching), ce qui le rend idéal pour les équipes internationales, les conversations bilingues et les flux de travail transfrontaliers. Sa longue autonomie de batterie offre jusqu’à 18 heures d’enregistrement continu, vous permettant de compter sur lui tout au long des longues réunions, des journées de travail, des conférences et des déplacements. Il comprend 64 Go de stockage interne sur l’appareil, vous donnant amplement d’espace pour capturer vos conversations en toute sécurité avant de les synchroniser avec l’application.

Scriben

Tout terrain

Ces lunettes caméra de sport IA 4-en-1 aux verres signés ZEISS proposent une action cam directement sur vos yeux. Ses quatre fonctionnalités majeures sont de faire offi ce de talkie-walkie en temps réel (Real-Time Walkie-Talkie), d’écouteurs Open-Ear, de lunettes de sport professionnelles et de Caméra d’action propulsée par l’IA. Le montage vidéo par IA (AI-Powered Video Editing) propose une sélection automatique des meilleurs moments, le marquage et la journalisation automatiques et le montage en un clic. La stabilisation électronique de l’image (EIS) permet d’obtenir des vidéos fluides pendant l’effort, avec une bascule fl exible entre les formats 16:9 et 9:16. De quoi passer facilement d’un format horizontal classique à un format vertical pour les réseaux sociaux. Comptez sur une autonomie longue durée, avec jusqu’à 48 heures d’enregistrement audio ou 5 heures d’enregistrement vidéo grâce à l’étui Power Plus.

Bleequp

À l’écoute

Le LARK M2 est un microphone sans fi l léger qui ne pèse que 9 grammes. Il convient parfaitement aux vlogueurs, podcasteurs, cinéastes et autres personnes souhaitant enregistrer sans effort un son professionnel pour leurs vidéos. Avec une reproduction sonore sans perte et une autonomie de 40 heures, il offre un enregistrement audio ininterrompu de haute qualité à chaque fois. Avec une portée de transmission de 300 mètre, de la taille d’un bouton, et pesant seulement 9 g, il propose un son HiFi 48 kHz/24 bits. La suppression du bruit se fait en un clic.

Hollyland Lark M2



