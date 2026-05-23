Aux antipodes de la Royal Pop, Audemars Piguet s’associe aux fondateurs d’Ambush pour réinventer la Royal Oak Concept

Audemars Piguet fait équipe avec les fondateurs d’AMBUSH pour une nouvelle Royal Oak Concept audacieuse.

Dans la foulée de sa collaboration « Royal Pop » avec Swatch, Audemars Piguet a dévoilé une nouvelle Royal Oak Concept Flying Tourbillon, réalisée en partenariat avec Yoon Ahn et Verbal, le duo créatif derrière le label de mode tokyoïte AMBUSH. Le résultat est l’une des éditions limitées les plus saisissantes visuellement de ces dernières années. Yoon et Verbal se sont forgé une solide réputation grâce à un travail qui se situe au carrefour de la mode, de la musique et du design. Verbal est également un grand collectionneur de montres, et la Royal Oak Concept originale de 2002 serait l’une de ses pièces les plus précieuses.



Le design La montre est tout simplement magnifique. Elle est construite autour d’un cadran en aventurine noire et d’un tourbillon volant d’un rouge éclatant.

La cage du tourbillon est dotée d’une plaque supérieure en aluminium anodisé rouge (une première pour Audemars Piguet), ce qui positionne cette complication comme le cœur à la fois visuel et mécanique de la montre.



Caractéristiques techniques et esthétiques

• Le boîtier : Conçu en titane, il mesure 38,5 mm (ce qui est très compact pour les standards de la Royal Oak Concept). L’alternance de surfaces sablées, satinées et polies lui confère cette texture high-tech emblématique, tandis que la couronne en céramique noire surmontée d’une pastille en titane parachève l’ensemble.

• Le mouvement : À l’intérieur bat le nouveau Calibre 2982, développé spécifiquement pour cette édition. Il s’appuie sur le Calibre 2964 existant mais s’inscrit pleinement dans la philosophie de design épuré de la montre.

• L’architecture : La structure partiellement squelettée attire le regard vers le « flux d’énergie » du mouvement, avec des finitions entièrement réalisées à la main (microbillage, brossage satiné et angles polis).



Les bracelets et la disponibilité

La montre introduit également une nouveauté pour cette taille : un système de bracelet interchangeable. Elle est livrée avec deux bracelets en caoutchouc (un noir et un rouge), chacun présentant un motif micro-mosaïque sur l’extérieur et une empreinte matelassée sur la face interne pour un confort optimal. (Un bracelet gris est également disponible sur demande).

La Royal Oak Concept Flying Tourbillon x Yoon and Verbal est une édition limitée à 150 exemplaires, disponible dès maintenant (prix sur demande).