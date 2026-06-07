Babyliss Super-X Metal, les rasoirs électriques au résultat digne d’un Barber shop

BaByliss dévoile les nouveaux rasoirs électriques à grilles issus de la collection Super-X Metal : les rasoirs les plus compacts et les plus légers jamais conçus.

Disponibles en version grille simple ou double grille, ces rasoirs de précision sont pensés pour une tonte sans effort et une finition ultra lisse. La collection Super X Metal s’inspire des rasoirs BaBylissPRO plébiscités par les barbiers du monde entier.

Ces rasoirs électriques dôtés de performances puissantes alliées à une charge ultra rapide, d’une longue autonomie et d’un design compact, seront le compagnon idéal pour tous vos déplacements. Ils apportent un résultat digne d’un barbershop au quotidien.

Les systèmes de coupe en acier japonais de haute efficacité, associés à des grilles résistantes et à une barre de tonte de précision, capturent efficacement le poil pour un rasage ultra net, lisse comme en barbershop, tout en restant très doux pour la peau.

Le modèle à grille simple associe une grille unique à une barre de tonte de précision ; il est idéal pour une tonte précise, les détails et les finitions. Celui à double grille, doté de deux grilles et d’une barre de tonte intégrée, est conçu pour offrir un rasage de près plus rapide sur les zones étendues. Alimentés par une batterie lithium-ion à charge rapide, les rasoirs offrent des performances fiables et durables.

Le modèle à grille simple offre jusqu’à une heure d’utilisation sans fil après trois heures de charge, tandis que la version à double grille offre jusqu’à deux heures d’autonomie pour une charge complète de 3 heures. Les deux modèles disposent également d’une fonction charge rapide, pour une efficacité immédiate quand vous en avez le plus besoin. Son design en métal léger et entièrement étanche est compact, ergonomique et facile à contrôler — même sous la douche car 100% waterproof. Le capot magnétique et la fonction de verrouillage protègent parfaitement les grilles lors des déplacements, tandis que le câble universel USB-C garantit une recharge d’appoint partout et à tous moments.

Rasoirs électriques à grilles BaByliss Collection Super-X Metal

Rasoir électrique à simple grille : 79,90 €

Rasoir électrique à double grille : 99,90 €

