iPhone : Bientôt des sous-titres automatiques sur n’importe quelle vidéo

La prochaine mise à jour logicielle d’Apple semble bien partie pour rendre les vidéos plus faciles à suivre.

L’une des fonctionnalités les plus utiles annoncées en amont de la WWDC 2026 n’est pas une génération d’images par IA tape-à-l’œil ou une refonte radicale de l’iPhone. Ce sont les sous-titres. Dans le cadre d’un effort plus large lié à l’accessibilité, Apple a révélé que ses prochaines grandes mises à jour logicielles généreront automatiquement des sous-titres pour les vidéos qui n’en ont pas. Cela inclut vos vidéos personnelles enregistrées sur votre iPhone, les clips partagés par vos proches, ainsi que certains contenus diffusés en streaming. En d’autres termes, votre iPhone pourrait bientôt ajouter des sous-titres à une quantité immense de vidéos qui ne les prenaient pas en charge auparavant.

Selon Apple, cette fonctionnalité utilise la reconnaissance vocale directement sur l’appareil pour générer les sous-titres de manière privée, plutôt que de s’appuyer sur un traitement via le cloud – une initiative qui devrait ravir les défenseurs de la vie privée. Bien que ce soit une fonction très pratique pour enchaîner les vidéos YouTube ou les séries Netflix, le fait qu’elle fonctionne avec les vidéos personnelles est particulièrement impressionnant, rendant les propres contenus des utilisateurs plus accessibles.

Les sous-titres générés apparaîtront automatiquement dès qu’une vidéo n’en disposera pas, et Apple précise que les utilisateurs pourront personnaliser leur apparence via les commandes de lecture ou l’application Réglages.

Cette fonctionnalité devrait arriver plus tard cette année dans le cadre des prochaines grandes mises à jour logicielles d’Apple sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Vision Pro. Pour l’instant, ces sous-titres automatiques sont limités à l’anglais aux États-Unis et au Canada, sans précision pour le moment concernant l’anglais britannique ou d’autres langues.

Ajoutez à cela l’iPhone 18 Pro et Pro Max qui devraient faire leurs débuts en septembre (aux côtés de l’iPhone pliant “Ultra”), et les fans d’Apple ont de nombreuses nouveautés matérielles et logicielles à attendre avec impatience dans un avenir relativement proche.