La TAG Heuer Monaco Speed 12 est peut-être la montre la plus folle jamais créée par la marque

TAG Heuer vient de sortir l’une des montres les plus extraordinaires que j’ai jamais vues – dotée d’un moteur V12 (ou devrais-je dire O12 ?).

TAG Heuer a dévoilé aujourd’hui la Monaco Speed 12 lors du Grand Prix de Monaco de Formule 1 Louis Vuitton 2026. Il s’agit d’une édition limitée à seulement 50 exemplaires numérotés, et le concept est véritablement unique dans toute l’histoire de la famille Monaco. Plutôt qu’un affichage traditionnel des heures, douze pistons rotatifs encerclent le cadran. Chacun d’eux est façonné pour imiter les cylindres d’un moteur V12 haute performance.

Lorsque l’aiguille des minutes effectue une rotation complète, un piston se remet brusquement en place tandis que le suivant pivote de 90 degrés pour révéler la nouvelle heure. C’est une réinterprétation de la complication à “heure sautante”, et le rendu visuel est absolument spectaculaire en mouvement.

Le mouvement qui propulse tout ce mécanisme est le Calibre automatique TH84-00, développé en collaboration avec La Fabrique du Temps Louis Vuitton. Il s’appuie sur le mouvement Spin Time, un système initialement conçu par les fondateurs de La Fabrique du Temps, Michel Navas et Enrico Barbasini, et réinterprété ici spécifiquement pour cette montre.

Le boîtier est en titane de Grade 5 et mesure 40 mm de large, reprenant la forme carrée emblématique de la Monaco. Quatre arches ajourées avec un revêtement DLC (carbone amorphe) suspendent le mouvement à l’intérieur, ce qui donne au cadran une profondeur et une transparence rendant tout le spectacle mécanique visible sous presque tous les angles.

Un cadran en saphir carré encadre le tout, surmonté d’un verre saphir bombé au-dessus et d’un fond de boîte transparent en dessous. Le cadran lui-même ressemble plus à un moteur de voiture qu’à un mouvement de montre : des rainures verticales au centre évoquent des couvercles de culasse, et l’aiguille des minutes squelettée ressemble à l’aiguille d’un compteur de vitesse. La Speed 12 est complétée par un bracelet en caoutchouc noir avec un gaufrage textile et des surpiqûres rouges faites à la main.