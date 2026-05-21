Les montres Hamilton à l’affiche de « Disclosure Day », le nouveau thriller de science-fiction de Steven Spielberg

Hamilton, l’horloger des cinéastes, est de retour sur grand écran, et cette fois-ci, c’est dans un film de Spielberg…

Hamilton enrichit son impressionnante liste d’apparitions à Hollywood, et on fait difficilement plus prestigieux que cela : le nouveau thriller de science-fiction de Steven Spielberg, Disclosure Day. Si Hamilton avait une page IMDB répertoriant tous les films dans lesquels ses montres sont apparues, elle rivaliserait avec les plus grandes stars de cinéma : vous y trouverez Interstellar, Tenet, Dune, Men in Black, Ocean’s Eleven, 2001 : l’Odyssée de l’espace, Oppenheimer, James Bond : Vivre et laisser mourir… La liste est interminable.



En fait, Hamilton est déjà apparue dans plus de 500 films et séries télévisées, et ce projet apporte un poids considérable à ce total.

Disclosure Day est décrit comme une course contre la montre pour savoir si une vérité monumentale doit être révélée au monde. Étant donné que tout le film est construit autour du temps et d’une date limite, placer des Hamilton aux poignets des personnages principaux me semble être un choix judicieux.

Deux montres apparaissent cette fois à l’écran :

• Tout d’abord, le personnage de Josh O’Connor, un scientifique nommé Dr Daniel Kellner, porte la Khaki Field Mechanical (photo ci-dessus). C’est une montre de terrain sans fioritures, à remontage manuel avec un revêtement PVD noir. Très terre-à-terre et fonctionnelle. Elle correspond parfaitement au personnage

• La seconde est la Jazzmaster Open Heart (photo ci-dessous), portée par un personnage nommé Noah Scanlon. Le cadran ajouré dévoile le mouvement sous-jacent, ce qui, selon le communiqué de presse, reflète la personnalité de quelqu’un qui comprend le fonctionnement des systèmes de l’intérieur.

Ce qui est appréciable ici, c’est qu’aucune de ces montres ne semble avoir été choisie au hasard. Les costumiers du film ont manifestement réfléchi aux associations, et c’est ce qui distingue un bon placement de produit d’un placement anecdotique. Les deux montres sont disponibles dès maintenant.