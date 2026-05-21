Le nouveau MatePad Pro Max de Huawei est plus fin et plus léger qu’un iPad Pro

Mais le prix est tout aussi imposant…

On ne peut pas dire que l’iPad Pro soit un appareil corpulent, mais si vous le placez à côté du nouveau Huawei MatePad Pro Max, la tablette la plus haut de gamme d’Apple commence à paraître un peu enrobée. Avec ses 4,7 mm d’épaisseur (sans compter le bloc caméra) et un poids de seulement 499 g, le MatePad Pro Max est plus fin et plus léger que le rectangle d’Apple propulsé par la puce M5, tout en offrant un écran OLED légèrement plus grand (bien que de seulement 0,2 pouce).

Cet écran est enserré dans de fines bordures de 3,5 mm et Huawei n’a pas lésiné sur les pixels, avec une résolution de 3000 × 2000 et une luminosité de 1600 nits. L’utilisation en extérieur ne devrait donc poser aucun problème, surtout si vous optez pour la version dotée du revêtement PaperMatte, qui évite que l’écran ne se transforme en miroir dès que le soleil pointe son nez. Cela ajoutera 10 g au poids total, mais même ainsi, il fatiguera moins vos bras qu’un iPad de taille équivalente.

L’appareil fonctionne sous HarmonyOS 4.3, ce qui signifie que vous devrez installer les applications Google par vous-même, mais vous pouvez ouvrir trois fenêtres simultanément, ce qui devrait le rendre plus que capable de gérer le multitâche. Huawei reste mystérieux sur le processeur exact choisi pour propulser le MatePad Pro Max, mais affirme qu’il est 20 % plus rapide que son prédécesseur, avec 12 Go de RAM et un choix entre 256 Go ou 512 Go de stockage.

Pour tirer le meilleur parti du MatePad Pro Max, vous voudrez peut-être lui ajouter la housse-clavier, qui comprend un véritable pavé tactile de type ordinateur portable, ainsi que le stylet M-Pencil Pro. Ah, et le bloc caméra à l’arrière mentionné plus haut abrite un capteur de 50 MP avec mise au point automatique. Mais comme toujours, nous devons vous rappeler que seuls les parfaits hurluberlus prennent des photos avec une tablette.

Les prix du MatePad Pro Max débuteront à1399 € lors de sa mise en vente à la fin du mois de juin, bien que Huawei n’ait pas pu être plus précis concernant la date exacte.