Hendrick’s dévoile son nouveau gin, Another Hendrick’s

Hendrick’s ouvre un nouveau chapitre avec Another Hendrick’s, sa première référence permanente depuis près d’une décennie.

Ce nouveau gin est imaginé par Lesley Gracie, maître distillatrice de la Maison écossaise, autour d’un principe de dualité : reprendre l’ADN iconique de l’Original rose et concombre et l’ouvrir sur deux nouvelles notes audacieuses, la fleur d’oranger et le cacao issu de fèves du Guatemala. Le résultat est plus rond, plus floral, légèrement gourmand, avec une finale douce aux nuances d’agrumes. Même signature, autre visage. Ce contraste se lit aussi dans le flacon : une bouteille entièrement blanche, miroir inversé du noir apothicaire victorien qui a fait la réputation de la marque. Un objet qui se remarque, et qui se raconte.

Pour l’été, Another Hendrick’s se prêtera à deux recettes pensées par la marque : l’Another Spritz (gin, jus de citron, prosecco, crème de cassis, rondelles de concombre) et un Sgroppino à base de sorbet parfait pour les sujets cocktails de saison.