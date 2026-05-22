Belkin UltraCharge 3-en-1 : le chargeur du quotidien passe à la vitesse supérieure

Chez Belkin, les accessoires ne cherchent plus seulement à être pratiques. Avec son nouveau socle UltraCharge 3-en-1, la marque veut transformer le chargeur en véritable élément central du bureau ou de la table de nuit.

Le design reste fidèle à ce qui a fait le succès du célèbre support “en forme d’arbre” de Belkin : une structure compacte, élégante et pensée pour réduire le désordre visuel. Mais cette nouvelle génération évolue surtout côté performance.

Le socle intègre désormais une recharge sans fil rapide jusqu’à 25 W pour les appareils compatibles Qi2, répondant aux besoins énergétiques croissants des smartphones récents. L’objectif est clair : recharger plus vite, mais surtout simplifier complètement l’espace autour de soi. Smartphone, montre connectée et écouteurs peuvent ainsi être rechargés simultanément sur un seul support, sans multiplier les câbles ou les adaptateurs. Une approche qui devient presque indispensable à mesure que nos bureaux et tables de chevet se remplissent d’appareils.

Belkin mise aussi sur la simplicité d’usage. On pose, ça charge. Pas de réglages, pas de câbles qui traînent, juste un objet pensé pour s’intégrer naturellement dans le quotidien.

Avec l’UltraCharge 3-en-1, Belkin continue de faire ce qu’il maîtrise le mieux : transformer des accessoires techniques en objets beaucoup plus fluides, beaucoup plus lifestyle… et finalement beaucoup plus difficiles à quitter une fois adoptés.