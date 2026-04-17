Tefal Pizza Pronto : l’accessoire ultime des soirées d’été

Les longues soirées d’été, les amis qui passent à l’improviste, les repas qui s’éternisent… et cette question qui revient toujours : “On se fait une pizza ?”. Avec le Pizza Pronto, Tefal transforme ce classique en véritable expérience à vivre.

Ici, pas besoin d’être un pro ni de passer des heures en cuisine. Le concept est simple : on branche, on prépare sa pizza, et en trois minutes à peine, elle est prête. Mais surtout, on la voit cuire. La pâte gonfle, le fromage fond, les bords dorent… et tout le monde se rapproche naturellement autour du four. C’est ça la vraie force du Pizza Pronto : il ne fait pas que cuire, il crée un moment.

Côté performance, Tefal a clairement mis le paquet. Avec une température pouvant atteindre 400 °C, une double zone de chauffe et une pierre rotative automatique, la cuisson est homogène, rapide et maîtrisée. Plus besoin de tourner la pizza, tout se fait seul, avec un résultat digne d’une vraie pizzeria : pâte croustillante, garnitures parfaitement fondues. Mais ce qui rend l’expérience encore plus addictive, c’est la liberté. Chacun peut composer sa pizza, tester, improviser. Une soirée peut vite se transformer en atelier pizza, où chacun y va de sa création.

Et contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce n’est pas un appareil réservé aux pizzas. Avec ses différents niveaux de température, il devient un vrai four d’extérieur : focaccia, pains, plats à partager, voire desserts… de quoi renouveler les idées à chaque utilisation. Ajoutez à ça une installation rapide, une prise en main immédiate et un format pensé pour l’extérieur, et vous obtenez un produit qu’on a envie de sortir dès que le soleil se montre.

À 349,99 €, le Pizza Pronto se positionne comme un vrai plaisir accessible. Pas juste un gadget, mais un investissement dans des moments à partager.