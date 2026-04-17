Le Vivo X300 Ultra se lance à l’international avec des caméras qui redéfinissent les standards du cinéma mobile

Un matériel épique et un traitement Zeiss transforment ce smartphone en une véritable caméra de cinéma miniature.

Vivo s’est taillé une solide réputation d’innovateur en imagerie sur son marché national, mais la marque propose enfin son mélange de capteurs géants et d’accessoires d’extension optique à un public plus large. Le Vivo X300 Ultra a été officiellement lancé sur les marchés mondiaux, juste à temps pour affronter son rival Oppo et son modèle Ultra.

Jusqu’à présent, les fleurons de la série X Ultra de Vivo étaient strictement réservés à la Chine. Tout change en 2026, même si, selon votre zone géographique, il pourrait encore être difficile de mettre la main sur cette caméra de cinéma de poche.

Un arsenal photographique hors norme

Le matériel embarqué est sans doute l’un des plus impressionnants jamais vus sur un téléphone. La pièce maîtresse est un capteur Sony Lytia LYT-901 de 200 MP : ce capteur surdimensionné de 1/1,12 pouce offre une focale native de 35 mm, des optiques f/1.9 approuvées par les experts de Zeiss et une stabilisation optique (OIS) de “qualité gimbal”.

Il est accompagné du même ultra grand-angle de 50 MP (f/2.0) que la génération précédente, ainsi que d’un téléobjectif au nombre de pixels massif. Le capteur Samsung ISOCELL HP0 de 200 MP offre une focale de 85 mm (soit un zoom optique 3,7x), qui peut être étendue jusqu’à un impressionnant 400 mm — de manière entièrement optique — grâce à l’un des deux nouveaux compléments optiques amovibles. Un autofocus laser et un capteur de spectre de couleurs dédié complètent l’ensemble.

Vivo a porté un soin tout particulier à la partie logicielle, renforçant son traitement d’image Zeiss avec une prise de vue en continu à 12 im/s, un autofocus avec suivi à 60 im/s et des modes portraits qui reproduisent le rendu d’objectifs Zeiss légendaires.

Une machine pensée pour la vidéo

Alors qu’Oppo lance également son Find X9 Ultra à l’international cette année, Vivo a choisi de mettre l’accent sur la vidéo avec son X300 Ultra. Les trois objectifs arrière peuvent enregistrer en 4K/120 im/s Dolby Vision. Le téléphone supporte l’enregistrement en mode Log et dispose d’un mode Pro permettant d’importer vos propres LUTs pour prévisualiser en temps réel le rendu final étalonné.

Le fabricant d’accessoires Smallrig a été mis à contribution pour créer une “Camera Cage” (cage de caméra) professionnelle. Ce kit robuste comprend plusieurs supports de fixation rapide, deux poignées, de nombreux supports “cold shoe” et des boutons physiques pour contrôler l’enregistrement et le zoom. Un ventilateur de refroidissement est même intégré pour dompter la chaleur de l’appareil lors de longs tournages en 4K.

Puissance et affichage de haut vol

À l’avant, l’écran OLED de 6,82 pouces affiche une résolution ultra-précise de 3168 × 1440 avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Sous le châssis se cache le puissant processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, couplé à un maximum de 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage — idéal pour stocker des fichiers vidéo volumineux. Une batterie silicium-carbone de 6600 mAh assure l’autonomie, tandis que la recharge atteint 100W en USB-C et 40W en sans fil.

L’appareil est disponible en noir, vert et blanc, bénéficie d’une résistance IP69 et d’un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran.



Pour Vivo, un lancement “mondial” signifie principalement l’Asie, l’Inde et certaines parties de l’Europe (Autriche, Italie, Espagne, Pologne, Hongrie, Russie et République tchèque). Aucune confirmation n’a encore été donnée pour une sortie officielle en France.