MOVA Rover X10 : le robot piscine qui fait tout (et surtout, à votre place)

Nettoyer sa piscine, c’est souvent la corvée qui casse un peu le plaisir. MOVA veut clairement en finir avec ça. Avec le Rover X10, la marque propose un robot haut de gamme pensé pour rendre l’entretien… presque invisible.

Dès le départ, on comprend qu’on n’est pas sur un modèle classique. Le Rover X10 est le premier robot de piscine équipé d’un système à 4 moteurs à propulsion par jets, ce qui lui permet de se déplacer avec une fluidité impressionnante et une stabilité rare, même sur les parois ou les zones complexes.

Mais surtout, il ne laisse rien au hasard. Fond, parois, ligne d’eau, marches… tout est pris en charge grâce à une couverture complète 7 en 1. Avec son système de cartographie intelligent et ses capteurs, il analyse la piscine et optimise ses trajets pour un nettoyage précis, sans repasser inutilement au même endroit.

Côté puissance, c’est du sérieux : une aspiration massive capable d’engloutir feuilles, sable et débris en un seul passage. Ajoutez à ça des brosses conçues pour aller chercher les angles les plus difficiles, et vous obtenez un bassin impeccable sans lever le petit doigt. L’expérience est aussi pensée pour être ultra simple. Pas de câble, recharge sans fil, récupération facile en fin de cycle… tout est fait pour que vous n’ayez presque rien à faire. Vous le lancez, il s’occupe du reste.

Et avec jusqu’à 6 heures d’autonomie, il peut nettoyer de grandes piscines en une seule session, sans interruption. Typiquement le genre d’appareil qu’on oublie… jusqu’à voir le résultat.

À 2 499 € (et moins en lancement), le Rover X10 s’adresse clairement à ceux qui veulent profiter de leur piscine sans les contraintes.