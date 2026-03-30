MagFold : le portefeuille qui transforme votre iPhone en mini bureau

Pourquoi s’encombrer d’un portefeuille quand son smartphone peut tout faire ? Avec le MagFold, Twelve South propose un accessoire simple mais redoutablement efficace : un portefeuille MagSafe qui fait aussi office de support.

Fixé à l’arrière de l’iPhone, il permet de garder cartes et billets à portée de main tout en restant ultra discret. Mais le vrai twist, c’est sa fonction support. Une fois déplié, le MagFold transforme le smartphone en écran posé, en mode portrait ou paysage. Parfait pour enchaîner vidéos, appels FaceTime ou même travailler en mobilité.

Le design reste fidèle à l’ADN Twelve South : cuir doux, finition soignée, look premium. Et malgré tout, l’ensemble reste suffisamment fin pour se glisser dans une poche sans y penser. À 39,95 €, le MagFold coche toutes les cases de l’accessoire malin : compact, élégant et vraiment utile au quotidien. Le genre de détail qu’on adopte… et qu’on ne quitte plus.