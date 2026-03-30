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    XGIMI TITAN Noir : L’expérience cinéma sans compromis

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    XGIMI ne fait pas les choses à moitié avec sa nouvelle série TITAN Noir. Ici, on ne parle plus simplement de vidéoprojecteur, mais d’une véritable installation cinéma… à domicile.

    Avec une projection 4K pouvant atteindre 300 pouces, la promesse est claire : transformer son salon en salle obscure.

    Mais là où la série frappe fort, c’est sur la qualité d’image. Grâce à un système Dual Iris et un laser triple RGB, les noirs sont plus profonds, les contrastes plus marqués et les couleurs d’une précision impressionnante.

    Le modèle phare, TITAN Noir Max, pousse le curseur encore plus loin avec jusqu’à 7000 lumens, une compatibilité Dolby Vision et IMAX Enhanced, et un taux de rafraîchissement qui grimpe jusqu’à 240 Hz. Autant dire que films, séries et jeux vidéo prennent une toute autre dimension.

    Pensé pour les setups haut de gamme, ce projecteur s’adresse clairement à ceux qui veulent une vraie expérience cinéma à la maison, sans compromis. L’image est plus grande, plus immersive… et surtout plus spectaculaire.

    Disponible en précommande, avec des offres de lancement agressives, le TITAN Noir marque une nouvelle étape pour XGIMI. En 2026, le home cinéma ne se regarde plus : il se vit.

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