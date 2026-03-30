Tenways AGO Air : oubliez la chaîne, gardez le plaisir

Les vélos électriques continuent d’évoluer, mais certains détails changent vraiment l’expérience. Avec l’AGO Air à courroie, Tenways mise sur une approche plus propre, plus silencieuse et surtout beaucoup plus simple au quotidien.

Ici, la chaîne disparaît au profit d’une courroie carbone Gates. Concrètement, ça veut dire plus de graisse sur les mains, moins d’usure et quasiment aucun entretien. Le vélo devient un objet qu’on utilise sans y penser, que ce soit pour aller travailler ou partir rouler le week-end.

Mais l’AGO Air ne se résume pas à cette évolution. Son moteur central de 80 Nm apporte une assistance naturelle et progressive, bien équilibrée, qui s’adapte à l’effort. En montée, face au vent ou avec du poids à l’arrière, le comportement reste fluide et rassurant.

La géométrie trekking renforce ce côté polyvalent. La position est plus détendue, pensée pour enchaîner les kilomètres sans fatigue. Avec sa batterie de 560 Wh, le vélo peut atteindre jusqu’à 100 km d’autonomie, de quoi couvrir largement une semaine de trajets urbains ou une belle sortie hors de la ville.

Côté pratique, TENWAYS soigne les détails : moyeu Shimano Nexus à 5 vitesses pour changer de rapport même à l’arrêt, porte-bagages compatible MIK pour transporter facilement ses affaires, écran LCD clair pour garder un œil sur les infos essentielles.

À 2499 €, l’AGO Air à courroie s’adresse à ceux qui veulent un e-bike fiable, polyvalent et sans contraintes. Un vélo pensé pour rouler souvent, longtemps, et surtout sans prise de tête.

En 2026, le vrai luxe, c’est peut-être ça : un vélo qu’on utilise sans jamais avoir à s’en occuper.