Samsung lance ses enceintes Music Studio imaginées par Erwan Bouroullec

Après une première collaboration réussie avec le duo Ronan et Erwan Bouroullec autour du téléviseur The Serif, Samsung poursuit l’aventure en s’associant de nouveau à l’expertise singulière d’Erwan Bouroullec pour concevoir deux nouvelles enceintes Wi-Fi.

Avec la gamme Music Studio, composée des modèles Music Studio 5 et Music Studio 7, Samsung propose une vision du son qui se vit autant qu’elle s’écoute. La marque se réjouit de cette collaboration avec Erwan Bouroullec, figure majeure du design contemporain, reconnu pour son approche à la fois sensible et fonctionnelle, ainsi que pour sa capacité à imaginer des objets essentiels, durables et profondément ancrés dans les usages du quotidien. Fidèle à son langage formel épuré, il conçoit ici des enceintes capables de s’intégrer naturellement dans l’espace. Derrière ce profil épuré se déploie une ingénierie acoustique de haut niveau, développée au Samsung Audio Lab, en Californie, où ingénieurs et acousticiens façonnent une signature sonore à la fois immersive, précise et émotionnelle.



Pensée pour les intérieurs où l’esthétique est aussi essentielle que la performance, Music Studio 5 (LS50H) séduit par son format compact et son allure inspirée des galeries d’art. Une présence discrète mais affirmée, capable de sublimer tous les espaces. Optimisée par le Samsung Audio Lab, elle intègre un woofer associé à deux tweeters avec guide d’ondes intégré, pour un son clair, précis et parfaitement équilibré. L’AI Dynamic Bass Control renforce les basses avec subtilité, sans jamais altérer la pureté du signal. Grâce à sa connectivité Wi-Fi, à l’accès aux services de streaming, aux assistants vocaux et au Bluetooth via Samsung Seamless Codec, Music Studio 5 offre une expérience fluide, intuitive et résolument moderne — où la technologie s’efface au profit du plaisir d’écoute.

Véritable pièce maîtresse de la gamme, Music Studio 7 (LS70H) offre l’expérience la plus enveloppante. Sa configuration 3.1.1 canaux — avec haut-parleurs gauche, avant, droit et orientés vers le haut — crée un son spatial tridimensionnel, naturel et précis. La technologie Pattern Control limite le chevauchement des signaux pour une meilleure directionnalité, tandis que l’AI Dynamic Bass Control délivre des basses profondes, puissantes et maîtrisées, avec une distorsion minimale. Compatible audio haute résolution jusqu’à 24 bits / 96 kHz, Music Studio 7 révèle chaque nuance musicale. Son super tweeter étend la plage de fréquences jusqu’à 35 kHz, pour un niveau de détail et de clarté remarquable.

Disponible en noir ou blanc, elle s’utilise aussi bien seule qu’en synergie avec d’autres enceintes ou téléviseurs Samsung via Q-Symphony, pour une scène sonore élargie, en stéréo ou en véritable surround.