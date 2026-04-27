Mercedes-Benz CLA 250+ : on a essayé l’auto de l’année !

Recevoir le titre « d’automobile de l’année » est toujours un sacre que l’on savoure avec délectation. Avec la CLA, Mercedes-Benz s’impose comme la nouvelle référence du genre. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Avec 4,73 m de long, la CLA ne fait pas office d’entrée de gamme chez Mercedes (la Classe A est là pour ça), mais elle constitue malgré tout la porte d’accès pour qui veut une berline stylée, statutaire, électrique et efficiente, en sachant que les EQA et EQB sont là pour ceux qui préfèrent le style SUV. On vous développe tout cela dans cet article. Les fanatiques d’histoire, que l’on respecte au plus haut niveau, se rappellerons que la CLA, a moteur thermique, est apparue en 2013 et a été redessinée en 2019. Nous sommes ici dans une toute nouvelle génération de CLA, qui a été primée, comme il se doit.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Tout : le style, la techno, la plateforme, l’agrément. Le titre de « voiture de l’année » allait souvent à des marques généralistes et relativement bon marché ; de voir que Mercedes-Benz l’a obtenu à nouveau (après la statutaire 450 en 1979) montre que la marque à l’étoile a frappé carrément fort avec ce nouveau modèle. Notez également que le style a évolué en subtilité, avec des gimmicks à l’étoile Mercedes dans les optiques avant et arrière. Un style affirmé, que l’on aime…

Et sous le capot ?

Pour l’instant, il n’y a que des motorisations électriques. La gamme se compose de la CLA 200+ (224 ch, batterie de 58 kWh, autonomie de 542 km), mais les versions plus haut de gamme possèdent une grosse batterie de 85 kWh, permettant d’afficher jusque 769 km d’autonomie sur la 350+ (354 ch, quatre roues motrices), voire même jusque 791 km d’autonomie sur la 250+ (notre modèle d’essai), qui affiche déjà 272 ch, une puissance très respectable, puisque le 0 à 100 km/h est couvert en 6,7 secondes (4,9 sec sur la version 350+) et que les reprises sont du genre soutenues. Surtout, elle accepte des recharges rapides, sur les bornes dédiées, à 320 kW, ce qui permet de recharger en un quart d’heure. Les longs trajets autoroutiers ne seront plus jamais un problème. A savoir, également, que des motorisations hybrides sont également prévues, ainsi qu’une carrosserie break « Shooting Brake » : la CLA ne donne que l’embarras du choix.

Et au volant, ça donne quoi ?

On est dans une Mercedes : on est bien. L’ergonomie est au top, la grande dalle tactile se laisse facilement apprivoiser, l’auto est spacieuse, la position de conduite est parfaite, la dalle qui fait office de tableau de bord est complète, l’affichage tête haute est exhaustif. Bref, tout va bien. Ensuite, en bonne auto électrique, la CLA 250+ est à la fois douce en usage quotidien, tandis que, avec sa puissance de 272 ch et sa boite à deux rapports, les accélérations sont soutenues, et donnent même l’impression d’entrer dans la catégorie supérieure (le 0 à 100 km/h est tenu en 6,7 secondes, ce qui est rapide). Il ne faut pas beaucoup de temps pour que la CLA 250+ démontre toute sa supériorité : en usage quotidien, urbain et péri-urbain, l’autonomie était de 650 kilomètres avec des consommations de l’ordre de 12 kWh/100 km, conformes à la valeur d’homologation. Remarquable, absolument remarquable pour une auto de cette taille et de cette puissance, puisque même des chétives et poussives citadines ne parviennent pas réellement à obtenir cette valeur. Sur autoroute, l’autonomie ressort à plus de 450 kilomètres en roulant avec un petit sens de l’efficience. Notons également que le feeling du freinage est très naturel, ce qui n’est pas toujours le cas sur les autos électriques qui ont une fonction de régénération. Pour finir : excellents sièges, très bonne sono Burmester, la CLA est définitivement une auto électrique capable de tous les usages, puisqu’avec son système électrique en 800V, les recharges se font quasiment à la vitesse de l’éclair, c’est-à-dire un bon quart d’heure avant de pouvoir repartir loin, longtemps.

Son point fort ?

Aérodynamisme de pointe (Cx de 0,21), incroyable efficience énergétique, vitesse de recharge (320 kW) parmi les meilleurs, la Mercedes CLA mérite pleinement son titre de l’auto de l’année. Voici le genre d’engin qui nous fait aimer l’auto électrique.

Le verdict de Stuff

Avec une gamme complète d’automobiles électriques, qui va même jusqu’à l’incroyable Classe G, Mercedes-Benz confirme sa maîtrise absolue de cette technologie. Un coup de maître…

Les chiffres clé

Moteur : électrique

Cylindrée : –

Puissance : 272 ch

Couple : 335 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 2055 kilos

Vitesse maxi : 210 km/h

0 à 100 km/h : 6,7 secondes

Conso officielle / de l’essai : 12,3 kWh/100 / 16 kWh / 100

Prix : gamme CLA électrique à partir 48 050 €, version d’essai 250+ à partir de 53 400 €