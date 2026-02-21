SolarFlow : et si votre batterie solaire devenait le cerveau de la maison ?

En 2026, la vraie révolution énergétique ne se joue plus seulement sur les toits. Elle se passe à l’intérieur.

Avec sa nouvelle génération SolarFlow, Zendure transforme la batterie solaire en centre de commandement intelligent. Plus qu’un système de stockage, c’est désormais un cerveau énergétique capable d’anticiper, d’optimiser et de décider. Et ça change profondément la relation à l’énergie.

Produire de l’électricité avec des panneaux solaires, c’est une première étape. Mais savoir quand l’utiliser, quand la stocker et quand acheter sur le réseau, c’est là que tout se joue. Les nouveaux SolarFlow 2400 Pro, 2400 AC+ et 1600 AC+ ne se contentent pas d’accumuler des kilowattheures. Ils orchestrent les flux d’énergie du foyer.

Le modèle 2400 Pro, capable d’injecter jusqu’à 2400 W en continu et d’atteindre jusqu’à 16,8 kWh de capacité en configuration premium, absorbe les surplus solaires en journée et les restitue aux heures stratégiques. Pics de consommation le soir ? Recharge de véhicule électrique, cuisson, pompe à chaleur ? La batterie prend le relais sans intervention manuelle. L’énergie devient pilotable.

La véritable bascule s’opère avec HEMS 2.0, le système de gestion énergétique de Zendure. Il centralise panneaux solaires, batteries, pompes à chaleur et bornes de recharge dans une seule interface. Au cœur du dispositif, ZENKI 2.0, moteur d’intelligence artificielle, analyse en temps réel la production, la consommation et les tarifs du marché. La maison apprend. Elle décale automatiquement certaines consommations vers les heures les plus avantageuses. Elle équilibre solaire, batterie et réseau en permanence.

La batterie ne stocke plus seulement l’énergie. Elle réfléchit. Avec ZenWave, service d’électricité dynamique, Zendure pousse la logique encore plus loin. Les foyers peuvent accéder aux prix du marché en temps réel tout en conservant une électricité 100 % verte certifiée. Couplée à l’IA de gestion, cette approche permet d’automatiser l’arbitrage énergétique sans effort.