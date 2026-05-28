L’HoverAir Aqua désormais disponible dans le monde entier

La première caméra volante autonome 100 % étanche au monde pour les aventures aquatiques est désormais disponible dans le commerce.

HoverAir lance Aqua, la première caméra volante autonome entièrement étanche au monde, sur le marché international. Après un lancement réussi sur Indiegogo l’année dernière, AQUA est désormais disponible en ligne ainsi que chez certains revendeurs sélectionnés à partir de 1299 €.

Conçue spécialement pour les activités nautiques, elle ouvre de nouvelles possibilités pour capturer des prises de vue aériennes spectaculaires en gardant les mains libres. Au lieu de se soucier des réglages de la caméra ou du pilotage, les utilisateurs peuvent profiter pleinement de l’instant : AQUA suit automatiquement les mouvements et filme de manière autonome sous des angles dynamiques. Que ce soit pour le foil, le wakeboard, le kayak, la voile, le stand-up paddle, la pêche ou le jet-ski, la caméra accompagne chaque aventure avec fiabilité, sans pilote ni équipe de tournage.

Récompensée pour son design innovant par le prestigieux Red Dot Award, AQUA établit de nouvelles références en matière de captation d’images haut de gamme simples à réaliser sur l’eau et autour de l’eau.

La HoverAir Aqua Standard Combo est disponible dès maintenant au prix de 1299 €. La Basic Combo est proposée à partir de 1399 €, tandis que la Fly More Combo est disponible à partir de 1499 €.