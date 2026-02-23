Dyson PencilWash, l’art du sol propre sans effort

On a tous connu ce moment : miettes au sol, éclaboussures dans la cuisine, traces dans l’entrée… et l’hésitation entre sortir l’aspirateur ou passer la serpillière. En 2026, Dyson propose une troisième voie avec le PencilWash, un laveur de sols durs pensé pour simplifier le quotidien.

Ce qui frappe immédiatement, c’est le format. Ultra fin, avec un tube de 38 mm de diamètre, le PencilWash se tient presque comme un stylo géant. La partie en main ne pèse que 380 grammes, et l’ensemble affiche 2,1 kg sur la balance. Léger, maniable, il se dirige d’un simple mouvement du poignet.

Mais le vrai plaisir vient à l’usage. Le rouleau microfibre motorisé est auto-propulsé : une fois activé, l’appareil avance presque tout seul. Le geste est fluide, naturel, sans forcer. Il s’incline jusqu’à 170° pour passer sous les meubles et se faufile facilement autour des pieds de table ou des canapés. On passe d’une pièce à l’autre sans sensation d’effort.

Dyson a également travaillé l’aspect hygiénique. À chaque rotation, l’eau sale et les débris sont extraits du rouleau. Le sol est nettoyé en continu avec de l’eau propre, ce qui évite de simplement étaler la saleté. Deux modes sont proposés : un mode quotidien pour l’entretien régulier et un mode plus puissant pour les taches ponctuelles.

Avec 30 minutes d’autonomie et une surface couverte pouvant atteindre 100 m², le PencilWash s’adapte parfaitement à un appartement ou à une maison de taille moyenne. La station d’accueil compacte permet un rangement discret, sans transformer le salon en zone technique.

Ce qui rend le PencilWash séduisant, ce n’est pas seulement sa technologie. C’est la sensation de fluidité. On ne sort plus un appareil lourd pour un petit nettoyage. On intervient immédiatement, sans réfléchir. Le nettoyage devient presque instinctif.

Dans l’univers Stuff, où l’on aime les objets qui rendent la vie plus simple sans en faire trop, le PencilWash coche beaucoup de cases. Léger, intelligent, bien pensé, il ne cherche pas à impressionner par la puissance brute, mais par l’expérience.