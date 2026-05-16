DJI dévoile l’Osmo Pocket 4P à Cannes

DJI vient de révéler à Cannes la DJI Osmo Pocket 4P, une étape clé dans l’évolution des solutions cinématographiques portables de la marque.

Depuis qu’elle a lancé la catégorie des caméras sur stabilisateur en 2015 et introduit l’une des premières caméras stabilisées de poche au monde en 2018, DJI n’a cessé de redéfinir la manière dont les créateurs capturent le mouvement et racontent leurs histoires.



En dévoilant la DJI Osmo Pocket 4P sur l’une des scènes les plus prestigieuses du cinéma mondial, DJI marque une évolution audacieuse de la série Pocket, passant d’un simple outil pour créateurs à un véritable dispositif d’imagerie cinématographique capable d’un storytelling de niveau professionnel.S’appuyant sur l’héritage de DJI dans la cinématographie professionnelle, notamment avec les plateformes emblématiques DJI Ronin et DJI Inspire, la DJI Osmo Pocket 4P incarne la convergence entre technologies cinématographiques haut de gamme et portabilité extrême. Dotée d’un système d’imagerie de nouvelle génération, la DJI Osmo Pocket 4P offre une plage dynamique de niveau cinéma pour une profondeur tonale riche, ainsi qu’une performance colorimétrique 10 bits D-Log2 permettant des workflows professionnels d’étalonnage des couleurs. Associée à l’expertise avancée de DJI en matière de stabilisation, l’appareil apporte des capacités cinématographiques professionnelles dans un format véritablement de poche.

À Cannes, la DJI Osmo Pocket 4P est déjà explorée par des réalisateurs, documentaristes et conteurs visuels à la recherche d’outils de production agiles et de haute qualité. Son format compact, associé à des performances d’imagerie cinématographique, en fait une compagne de choix pour les cinéastes indépendants et un puissant outil narratif pour les documentaires. Cette présentation à Cannes renforce l’idée que le storytelling cinématographique n’est plus limité aux équipements imposants, mais peut désormais exister dans un appareil suffisamment petit pour être emporté partout.

La DJI Osmo Pocket 4P introduit des avancées majeures conçues pour répondre aux besoins concrets des créateurs. Ses capacités portrait améliorées offrent des tons de peau naturels et une profondeur cinématographique, permettant un storytelling plus émotionnel dans les interviews, les vlogs et les contenus narratifs. Les fonctions de zoom améliorées élargissent les possibilités créatives en permettant de capturer des sujets éloignés tout en préservant l’intégrité de l’image. En basse lumière, une technologie de capteur avancée et des algorithmes d’imagerie optimisés garantissent des images claires et détaillées, permettant de filmer en toute confiance dans des conditions difficiles, des paysages urbains nocturnes aux scènes en intérieur.