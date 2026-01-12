Le Groupe LEGO et The Pokémon Company International dévoilent aujourd’hui la toute première collection LEGO Pokémon. Ces premiers sets, inspirés des Pokémon les plus iconiques de la franchise trentenaire, offriront aux fans la possibilité de construire et d’exposer leurs créatures favorites dès le 27 février 2026.

En réunissant deux univers qui font rêver le monde entier, cette collaboration nous plonge dans l’univers Pokémon, brique par brique. Les trois premiers sets donnent vie à Pikachu, Evoli, Florizarre, Dracaufeu et Tortank, cinq Pokémon emblématiques ! Comptez 59,99 €, 199,99 € t 649,99 €.

Découvrez l’un des Pokémon les plus emblématiques avec le set LEGO Pokémon Pikachu et la Poké Ball. Les fans peuvent y recréer la scène culte où Pikachu, en briques LEGO, sort de sa Poké Ball pour se lancer dans l’aventure, prêt à combattre. Composé de 2050 pièces, ce set dispose d’une base noire en forme de paratonnerre, d’où jaillissent des éclairs lorsque Pikachu surgit de sa Poké Ball. Le chiffre 25 y est également affiché, clin d’œil à son numéro dans le Pokédex.



Il offre aux fans la possibilité d’exposer Pikachu, Pokémon emblématique de type Électrique : en mode combat, sortant de sa Poké Ball ouverte, ou assis, avec la Poké Ball fermée. Le set LEGO Pokémon Florizarre, Dracaufeu et Tortank réunit trois des Pokémon les plus iconiques. Avec ses 6 838 pièces, il fait partie des plus grands sets à exposer chez soi. Il met en scène, pour la toute première fois en version LEGO, les trois évolutions des Pokémon de départ de la région de Kanto.





Les trois figurines reflètent le design emblématique de chaque Pokémon, tout en intégrant des mouvements propres à chaque modèle. Les constructions peuvent être exposées individuellement ou réunies sur une base, remplie de petits clins d’œil à découvrir lors du montage. Le set LEGO Pokémon Évoli, avec ses 587 pièces, permet de recréer ce Pokémon très apprécié avec de nombreux détails. Grâce à l’application « Build Together », les fans peuvent construire le set en famille ou entre amis.

Du 12 janvier au 27 février, les fans LEGO Pokémon pourront chercher des indices cachés dans les contenus digitaux LEGO et Pokémon. Ils auront la chance de débloquer des récompenses exclusives et de remporter le Grand Prix : un voyage aux Championnats du Monde Pokémon 2026 à San Francisco, avec accès au Championship Sunday au sein du Chase Center, ainsi que les trois sets LEGO Pokémon.

