CES 2026 – La Withings Body Scan 2 détecte plus de 60 biomarqueurs

Cette balance est peut-être l’appareil de santé le plus perfectionné que j’aie jamais vu.

Withings transforme la simple pesée en un bilan de santé complet. Le Body Scan 2 mesure plus de 60 biomarqueurs en 90 secondes, dont des indicateurs liés à la santé cardiovasculaire, au métabolisme et à la composition corporelle.

Pour suivre sa forme physique, une balance est un bon point de départ. Aujourd’hui, elles ne se contentent plus d’afficher le poids. Nous avons utilisé des balances haut de gamme qui indiquent le pourcentage de masse grasse, la fréquence cardiaque et même l’état du système nerveux. Que vous soyez un coureur débutant ou un habitué de Muscle Beach, le suivi de vos données fournit des informations précieuses.

Withings n’en est pas à son coup d’essai en matière de balances connectées, mais la Body Scan 2 représente une avancée majeure. Elle mesure plus de 60 biomarqueurs, dont certains que l’on ne pensait même pas qu’une balance puisse mesurer. La Body Scan 2 peut détecter l’hypertension, la santé cellulaire et l’ensemble de votre métabolisme après seulement 90 secondes d’utilisation.

Le secret (ou le côté légèrement déconcertant, selon votre sensibilité à connaître des détails trop précis sur votre propre biologie) réside dans l’intégration de technologies de pointe au boîtier en verre de la balance. ICG (cardiographie d’impédance), ECG (échocardiographie), PWV (vitesse de l’onde de pouls) et BIS (spectroscopie d’impédance bioélectrique) sont toutes présentes : si un acronyme vous fait peur, il y a de fortes chances que cette balance l’utilise. À chaque pesée, il s’agit d’une évaluation multimodale de la longévité en 90 secondes, transformant le rituel de la pesée en un bilan de santé complet. Ce bilan vérifie la capacité de votre cœur à pomper le sang efficacement, évalue la rigidité artérielle, analyse votre efficacité métabolique au niveau cellulaire et détecte même les premiers signes de dérèglement glycémique — le tout alors que vous êtes probablement encore ensommeillé.

Il utilise une combinaison de cardiographie d’impédance, d’ECG, de vitesse de l’onde de pouls et de spectroscopie d’impédance bioélectrique pour dresser un portrait global de votre santé, présenté ensuite sous la forme d’un score de trajectoire de santé qui met l’accent sur les tendances plutôt que sur des chiffres isolés.

Un design élégant en verre, une poignée rétractable avec écran couleur, une autonomie allant jusqu’à 15 mois et une synchronisation Wi-Fi ou Bluetooth complètent l’ensemble. Son prix est de 500 €, et sa sortie est prévue au printemps.