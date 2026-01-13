La nouvelle série Origami de G-Shock est la première montre à faire sensation en 2026

G-Shock allie tradition, culture et style urbain dans une montre ultra-portable.

Si vous ne l’aviez pas remarqué, G-Shock est sur une lancée fulgurante. Après la très attendue GW-BX5600, puis la collaboration avec Bamford London sur la 5600 qui a enflammé Instagram, Casio revient aujourd’hui à ses origines avec la série Origami. Elle pourrait bien être la première montre incontournable de 2026.

L’idée est simple : s’inspirer de l’origami, l’une des formes d’art japonaises les plus emblématiques, et la transposer sur deux modèles G-Shock classiques. Le résultat ? Un duo raffiné, imprégné de culture et suffisamment original pour se démarquer parmi les nombreuses collaborations et coloris.

Deux modèles sont proposés. La DW-5600RGM-1, noire avec des marquages ​​blancs éclatants, est une G-Shock classique revisitée avec une touche graphique. La DW-6900RGM-5, quant à elle, inverse la tendance avec une finition blanche et des détails noirs. Elle évoque véritablement une feuille de papier pliée au poignet et se distingue nettement des deux – c’est de loin ma préférée.

Ces deux montres célèbrent la créativité née d’une simple feuille de papier, sublimée par la texture et la robustesse du papier washi traditionnel. Cette influence se retrouve dans l’ensemble du design. La référence la plus évidente ? Les lignes de pliage en pointillés, qui rappellent les creux des vallées et des montagnes.

Elle ressemble beaucoup à la série G-Shock Manga, qui a connu un succès fulgurant l’an dernier. En y regardant de plus près, on remarque que la lunette et le bracelet arborent une subtile texture washi, qui leur confère une profondeur particulière. Enfin, une grue, symbole universel de l’origami, orne à la fois le rétroéclairage LED et le fond du boîtier Fidèles à l’art qui les a inspirées, les deux montres sont fabriquées au Japon et présentées dans un écrin spécial inspiré de l’origami. Une attention délicate qui rend cette sortie encore plus spéciale.