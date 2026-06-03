Aiper Scuba V3, de l’IA dans votre piscine

Avec le Scuba V3, Aiper propose une approche plus intelligente et plus autonome de l’entretien des piscines.

Conçu pour rester en permanence dans l’eau, le robot détecte en continu l’état du bassin et adapte automatiquement son fonctionnement au niveau du type de saleté. L’intelligence artificielle devient ainsi un levier concret de simplicité, d’efficacité et d’économie d’énergie.

Une IA qui adapte le nettoyage à la réalité de la piscine

Si les robots de la gamme X1 se limitent à détecter le niveau de saleté pour ajuster la puissance de nettoyage, le Scuba V3 va plus loin grâce à l’IA. Il est capable d’identifier plus de 20 types de débris dans un rayon de 2 mètres et d’adapter son nettoyage en fonction de leur nature. Grâce à la technologie VisionPath, qui combine vision IA et capteurs dToF, il optimise ses trajectoires, évite les obstacles et assure une couverture complète du fond de la piscine, sans passages inutiles ni répétitions.

Une fois immergé, le Scuba V3 fonctionne de manière autonome. L’IA embarquée surveille en permanence le niveau de saleté, la configuration du bassin et les besoins réels de nettoyage. Ce fonctionnement en continu permet d’éviter les cycles inutiles et d’optimiser chaque intervention. Le Scuba V3 agit uniquement quand la piscine en a besoin, ce qui permet de réduire les cycles superflus, de limiter la consommation d’énergie, d’optimiser l’autonomie et d’améliorer l’efficacité globale du nettoyage.

Le Scuba V3 d’Aiper place l’intelligence artificielle au cœur de l’entretien des piscines. Grâce à son IA embarquée, il analyse en continu l’environnement du bassin et adapte automatiquement ses cycles de nettoyage en fonction des besoins réels. Il évalue notamment la taille et la forme de la piscine, l’historique des nettoyages et les conditions extérieures afin de générer des programmes optimisés. Il détecte également les zones les plus sales et ajuste ses déplacements en temps réel pour garantir un nettoyage plus précis et plus efficace, tout en limitant les passages inutiles et la consommation d’énergie.

Au-delà de son IA, le Scuba V3 intègre une puissance d’aspiration élevée, une navigation intelligente avec capteurs avancés, une filtration haute précision MicroMesh, ainsi qu’un système de nettoyage complet du fond, des parois et de la ligne d’eau via JetAssist. Entièrement sans fil et autonome, il se recharge sur sa station dédiée et simplifie son utilisation au quotidien grâce à une gestion entièrement automatisée. Résultat : une piscine propre et saine avec un minimum d’intervention, et une efficacité optimisée grâce à l’intelligence artificielle.

Le Scuba V3 est disponible au prix conseillé de vente de 999 € sur Amazon et le shop Aiper. Il est également disponible chez des détaillants comme Desjoyaux, et le sera prochainement chez Boulanger et Darty.