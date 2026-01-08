Dyson premier fabricant d’aspirateurs sans fil labellisés Longtime

Dyson devient la première marque d’aspirateurs sans fil à obtenir le label indépendant Longtime pour ses modèles V16 Piston, V8 Cyclone ainsi que pour l’ensemble de la gamme V15.

Créé en France et reconnu dans toute l’Europe, le label Longtime repose sur un audit indépendant de 38 critères génériques et jusqu’à 92 pour les aspirateurs balais, conforme à la norme ISO14024 dédiée aux allégations environnementales. Il distingue les appareils réellement conçus pour durer, réparables et pensés pour limiter leur impact sur l’environnement. Pour les consommateurs, Longtime constitue une garantie de durabilité, d’efficacité dans le temps et de performances constantes tout au long de la vie du produit.



Les aspirateurs Dyson labellisés sont conçus pour durer là où d’autres s’arrêtent. Ils intègrent des batteries capables de supporter plus de 600 cycles de charge, des matériaux ultra-résistants, des moteurs renforcés, ainsi que des composants protégés contre la surchauffe, l’humidité et l’intrusion de particules.



La fiabilité est très poussée, y compris sur les parties essentielles les plus sollicitées par l’usure et les mouvements répétés, même après des années d’utilisation régulière. Le bouton de commande résiste à plus de 75 000 cycles d’activation, tandis que le connecteur de charge supporte plus de 12 000 cycles d’insertion et d’extraction. Les matériaux et pièces structurelles sont testés pour résister aux chocs du quotidien, et les éléments sensibles comme la batterie ou le collecteur bénéficient d’une protection renforcée contre les impacts.



La brosse principale est conçue pour endurer plus de 1 200 chutes d’une hauteur de 80 cm sans dommage, et le moteur est validé pour dépasser 400 heures d’utilisation. Chaque appareil est soumis à des tests exhaustifs, allant au-delà des standards du secteur, afin de garantir des performances constantes et une sérénité d’usage sur le long terme.



Pour prolonger la durée de vie de chaque aspirateur, toutes les pièces détachées sont accessibles avec une disponibilité garantie pendant 13 ans, hors batterie. La majorité des opérations d’entretien ou de remplacement de pièces peut être réalisée rapidement et simplement. Les utilisateurs sont accompagnés à chaque étape grâce à un écosystème complet de support : assistance en ligne, guides détaillés et application mobile dédiée, conçus pour renforcer l’autonomie et faciliter la maintenance. Des critères aujourd’hui essentiels pour une consommation plus responsable.



Les modèles Dyson V16 Piston, Dyson V8 Cyclone et l’ensemble de la gamme Dyson V15 (Detect Absolute, Fluffy, Origin, Submarine) portent dès à présent le label LONGTIME en France. D’autres produits Dyson seront labellisés prochainement.



