KLH Audio ajoute la Model Four à sa collection Model

KLH Audio présente le Model Four : une enceinte fine à trois voies et charge close conçue pour les espaces de vie modernes.

KLH Audio a dévoilé aujourd’hui le Model Four au salon High End Vienna 2026, la toute dernière nouveauté de son emblématique Model Collection. Le Model Four est une enceinte compacte à trois voies et suspension acoustique (charge close) de 8 pouces qui comble le vide entre le Model Three et le Model Five. Elle associe la compacité du Model Three à l’architecture sonore du Model Five, dans un coffret conçu pour les intérieurs où l’espace est précieux, le design primordial et la haute fidélité exigée.

Le prochain chapitre de la Model Collection

Depuis que KLH a relancé le Model Five en 2021 sous les éloges de la critique, redéfinissant ainsi les standards de l’enceinte américaine, l’entreprise s’est montrée très réfléchie pour chaque modèle suivant. Le Model Three a apporté les performances de la suspension acoustique dans un format adapté aux étagères. Puis est venu le Model Seven, le fleuron à trois voies conçu autour du tout premier haut-parleur de graves de 13 pouces à suspension acoustique de l’industrie, le tout dans un coffret exceptionnellement étroit et adapté à une installation près des murs.

Le Model Four rassemble les forces caractéristiques de la Model Collection. Conçu autour du haut-parleur de graves de 8 pouces introduit avec le Model Three, et partageant le même haut-parleur de médiums, le même tweeter et la même architecture de filtre que le célèbre Model Five, il offre la présence vocale raffinée, la clarté des médiums et le détail des hautes fréquences qui ont fait du Model Five une référence de l’industrie. Son coffret emprunte la large façade et la faible profondeur du Model Seven, un profil spécialement conçu pour un placement au plus près des murs.

Conçu pour les amateurs de design et les pièces de vie réelles

Un grand son ne devrait pas être réservé à ceux qui possèdent une pièce d’écoute dédiée. Il a sa place dans les salons des appartements, des lofts et des copropriétés où il doit coexister avec la vraie vie, que ce soit dans un premier logement ou dans la maison de toute une vie. KLH a toujours répondu à cet appel, en associant le design moderniste du milieu du siècle (Mid-Century Modern) aux avantages de la technologie de suspension acoustique dont elle a été la pionnière.

Alors que les enceintes à charge bass-reflex (à évent) peuvent devenir confuses et générer des distorsions lorsqu’elles sont placées près des murs ou dans des espaces restreints, la suspension acoustique fonctionne à merveille dans presque toutes les pièces. Elle délivre des basses tendues et précises avec un recul minimal de seulement quelques centimètres par rapport au mur arrière, et sans les interactions néfastes avec la pièce qui affectent les autres technologies. Contrairement aux enceintes à évent qui exigent un placement minutieux et punissent les mauvais positionnements, la suspension acoustique fonctionne tout simplement. Le son reste homogène et précis, qu’elle soit adossée à un mur, placée dans un coin ou avancée au milieu d’une pièce.

Le Model Four tient cette promesse d’intégration grâce à une façade avant de 13 pouces de large et une faible profondeur de coffret de 8,25 pouces. Associée à un support incliné à 6 degrés spécialement conçu pour aligner précisément le tweeter et le haut-parleur de médiums avec l’auditeur, la profondeur totale est d’à peine moins de 11 pouces — la plus faible de la Model Collection. Là où la plupart des enceintes colonnes exigent une grande empreinte au sol et un recul généreux par rapport au mur, la flexibilité de placement et l’esthétique Mid-Century Modern du Model Four sont conçues pour compléter chaque espace, et non pour rivaliser avec lui.

Un haut-parleur de médiums dédié

Au sein de l’ébénisterie en MDF étanche et structurellement renforcée du Model Four se trouve un système acoustique à trois voies conçu pour offrir des performances extraordinaires pour son prix de 1 999 $. Un haut-parleur de graves de 8 pouces à cône en pâte de papier avec suspension en caoutchouc à rouleau inversé descend jusqu’à 46 Hz, travaillant de concert avec un haut-parleur de médiums de 4 pouces à cône en pâte de papier et un tweeter à dôme en aluminium de 1 pouce pour produire une restitution dynamique et pleine bande qui dément la taille compacte du coffret. Un commutateur de contrôle de l’équilibre acoustique à trois positions — une exclusivité KLH introduite dans les années 1960 — permet aux auditeurs d’ajuster le caractère des moyennes et hautes fréquences pour l’adapter à l’acoustique unique de chaque pièce. Des borniers plaqués or à 5 voies complètent une enceinte conçue pour des décennies d’écoute sérieuse.

« Le Model Four représente exactement la direction vers laquelle KLH se dirige : honorer les principes acoustiques qui ont fait la renommée de cette marque tout en concevant des produits adaptés à la façon dont les gens vivent et écoutent la musique aujourd’hui », a déclaré Scott Hagen, PDG de KLH Audio. « Il ne s’agit pas d’une enceinte de bibliothèque, ni simplement d’un Model Five en plus petit. C’est une enceinte à suspension acoustique large bande à part entière, méticuleusement construite pour offrir le son naturel, contrôlé et facile à intégrer qui définit KLH, dans un format qui s’adapte à plus de foyers, de pièces et d’auditeurs. Notre responsabilité est de protéger l’intégrité de cette marque tout en la faisant progresser, et le Model Four est un grand pas dans cette direction. »

Le Model Four sera disponible aux États-Unis et sur certains marchés internationaux via un réseau de revendeurs audio haut de gamme et directement sur KLH Audio à partir de septembre 2026, au prix public de 999,99 $ l’unité (1 999,98 $ la paire). Le prix européen sera de 999,00 € l’unité. Disponibilité sur www.klhaudio.com