Anker Innovations au CES 2026 

Robot aspirateur eufy S2 parfumé, soundcore AeroFit 2 Pro avec réduction de bruit active (ANC) et sonnette connectée eufy à vision 360°… Anker Innovations débute 2026 sur une note résolument technologique.

À l’occasion du CES 2026, Anker Innovations présente une nouvelle fois un portefeuille complet et ambitieux de solutions intelligentes dédiées au quotidien.



« Le CES est bien plus qu’un salon pour nous : c’est le signal de départ d’une nouvelle année d’innovations. 2026 marquera plusieurs étapes technologiques majeures pour AnkerInnovations, avec l’ambition de renforcer notre rôle de moteur des solutions intelligentes du quotidien », déclare Gaspar Xi, Directeur général d’Anker Innovations pour l’Europe de l’Ouest. « Nous commençons l’année avec des produits phares comme l’eufy S2, une première mondiale avec les soundcore AeroFit 2 Pro, ou encore le soundcore Nebula X1 Pro, pensé pour offrir des expériences spectaculaires à domicile, notamment à l’approche du grand tournoi de football de cet été. Enfin, le développement de la gamme eufy Babyest un projet qui nous tient particulièrement à cœur, afin d’aider les parents à gagner du temps au quotidien. », rajoute Gaspar Xi.

Produit récompensé en tant que lauréat du programme CES Innovation Awards, le nouvel eufy S2 (en précommande dès le 6 janvier et disponible début février au prix de 1499 € sur le site eufy et Amazon) redéfinit les standards du nettoyage intelligent à domicile. Première mondiale sur ce segment, le robot diffuse trois parfums d’ambiance interchangeables (basilic-citron, sauge-bambou et bergamote-litchi). Des filtres à faible entretien et de grands réservoirs d’eau propre et usée facilitent l’utilisation quotidienne.



Équipé de la technologie HydroJet 2.0, le balai serpillière allongé tourne en continu jusqu’à 360 tours/minute et se nettoie automatiquement à l’aide d’eau électrolysée issue de la station, permettant une élimination de 99,9 % des germes et un rendu très brillant. Le système AeroTurbo 2.0 garantit une aspiration constante de 100 Air Watts, avec une puissance maximale de 30 000 Pa, parmi les plus élevées du marché. Une pression de 15 N assure un nettoyage en profondeur, même sur les saletés incrustées. Grâce à l’IA CleanMind, à la cartographie sémantique 3D, au bras latéral extensible et à la technologie Carpet Master, le S2 franchit des obstacles allant jusqu’à 53 mm et atteint efficacement les recoins les plus difficiles.

Sécurité maximale avec eufy Video Doorbell S4

Quatre ans après le succès de l’eufy Video Doorbell Duo, la marque dévoile la VideoDoorbell S4 (disponible au premier trimestre 2026 à 249 €). Son champ de vision à 360° (180° horizontal et vertical) permet de surveiller les parages sans angle mort

La technologie AI Tracking 2.0, associée à un zoom automatique, identifie précisément les visages et suit intelligemment les mouvements. La S4 reconnaît, analyse et met en avant les activités pertinentes en temps réel. La caméra intégrée 3K assure une image nette, y compris de nuit, grâce à une combinaison de capteurs PIR, radar et algorithmes IA. La communication audio bidirectionnelle permet, quant à elle, d’échanger à distance avec les visiteurs. Polyvalente, la sonnette fonctionne sur batterie, via le câblage existant ou à l’aide d’un panneau solaire optionnel.



Une nouvelle approche du confort audio : soundcore AeroFit 2 Pro

Quand l’innovation rencontre le confort : avec les soundcore AeroFit 2 Pro (disponibles à partir du 20 janvier au prix de 179,99 € sur le site soundcore et sur Amazon), Anker Innovations dévoile une véritable innovation sur le marché audio, déjà récompensé en tant que lauréat du programme CES Innovations Awards. Les nouveaux AeroFit sont les premiers écouteurs au monde à double conception, combinant un design open-ear moderne et une réduction de bruit active (ANC) au sein d’un seul et même système : une avancée inédite qui redéfinit les standards du confort et de l’expérience d’écoute. Spécialement conçus pour les situations où la perception de l’environnement est essentielle, les crochets d’oreille ajustables permettent de passer en toute fluidité d’une écoute ouverte à un son plus immersif, grâce à cinq niveaux de réglage. L’algorithme ANC adaptatif analyse l’environnement jusqu’à 380 000 fois par seconde afin d’offrir une réduction du bruit ciblée et précise lorsque nécessaire, sans obstruer le conduit auditif. Équipés de haut-parleurs de 11,8 mm, les AeroFit 2 Pro proposent une signature sonore équilibrée, avec des aigus clairs et des basses profondes, pour une expérience audio immersive en déplacement, au bureau ou lors des activités sportives.



Le home cinéma nouvelle génération : soundcore Nebula X1 Pro

Produit phare du salon, le soundcore Nebula X1 Proest le projecteur le plus puissant jamais conçu par la marque. Disponible le 25 février à 4 999 € (commandes entre le 25 février et 13 mars pour 500 € de réduction + Anker Solix dans la limite des stocks disponibles), sa technologie triple laser 4K délivre une luminosité de 3 500 ANSI lumens, pour des images jusqu’à 300 pouces.

Malgré son poids de 32,8 kg, ce concentré de puissance reste facilement transportable grâce à sa poignée télescopique et à ses roulettes, et s’installe rapidement aussi bien en intérieur qu’en extérieur. La mise au point automatique, la correction du trapèze et l’ajustement de la taille de l’image contribuent également à une prise en main simple et intuitive.

Véritable pièce maîtresse, le système audio intégré 7.1.4, compatible Dolby Atmos et Dolby Audio, délivre un son surround spectaculaire, garantissant des expériences de cinéma et de public viewing inoubliables. La technologie propriétaire FlexWave adapte intelligemment le son à l’acoustique de la pièce, tandis qu’une latence Wi-Fi ultra-faible de 25 millisecondes assure une synchronisation parfaite entre l’image et le son. Grâce à l’intégration de Google TV et à Netflix natif, le Nebula X1 Pro devient le centre névralgique d’expériences de streaming en qualité cinéma.









Anker Nano Docking Station : connectivité maximale au format compact

Avec la station d’accueil Anker Nano Docking Station 13-en-1 (disponible à partir de mi-janvier au prix de 139,99 € sur le site Anker et Amazon), Anker concentre un maximum de fonctionnalités dans un format compact, tout en misant sur une portabilité intelligente. Cette solution d’accueil modulaire s’adresse aux utilisateurs souhaitant allier flexibilité, performances et design dans leur environnement de travail quotidien.



Disponible mi-janvier à 139,99 €, la Nano Docking Station 13-en-1 adopte un design modulaire 2-en-1, combinant station fixe et hub mobile 6-en-1. En mode station d’accueil, elle prend en charge jusqu’à trois écrans (jusqu’en 4K), la recharge jusqu’à 100 W, des transferts de données à 10 Gbit/s, ainsi qu’une connectique étendue incluant HDMI, DisplayPort, Ethernet, audio, USB-C, USB-A et un lecteur de carte SD.