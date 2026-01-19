CES 2026 : TCL dévoile le SQD Mini-LED, sa technologie d’affichage Mini-LED dernière génération

TCL marque son retour au CES 2026 avec le lancement de sa technologie SQD-Mini LED, une innovation majeure pour le secteur.

Après plus d’une décennie de recherche, ces avancées illustrent l’engagement de TCL : offrir aux utilisateurs du monde entier une qualité d’image toujours plus riche, précise et homogène.



Pionnier de la technologie Mini LED depuis le lancement du premier téléviseur QD-Mini LED en 2019, TCL réaffirme son leadership au CES 2026. L’entreprise y dévoilera les dernières évolutions de cette innovation, marquées par des avancées majeures : précision accrue du rétroéclairage, optimisation de la structure des panneaux et traitement intelligent de l’image.



Les visiteurs pourront notamment découvrir la dalle CSOT HVA, une technologie de panneau grand angle conçue pour offrir un contraste renforcé et une visibilité optimale sous tous les angles. Une approche qui confirme la vision holistique de TCL : repousser les limites de l’expérience télévisuelle pour tous les utilisateurs.



Au CES 2026, TCL dévoilera également ses dernières innovations en IA, appliquées aux téléviseurs, aux objets connectés, aux appareils mobiles et bien plus encore. Développées par ses équipes d’experts et en partenariat avec des leaders logiciels internationaux, ces technologies visent à intégrer l’IA de manière fluide et intuitive dans le quotidien — que ce soit pour le travail, les loisirs ou l’apprentissage.





SQD-Mini LED : au cœur de la 8e génération de la technologie Mini LED



La nouvelle gamme SQD-Mini LED de TCL incarne l’apogée de la technologie Mini LED. Grâce au système Deep Color, elle offre un spectre de couleurs élargi et un contraste optimisé, quel que soit le contenu affiché. Cette technologie affine la filtration de la lumière au niveau des couleurs, réduisant la diaphonie chromatique et garantissant une précision des couleurs constante, même dans les scènes les plus complexes.



Associée au système TCL Halo Control, qui élimine efficacement les effets de halo autour des objets lumineux sur fond sombre, la gamme SQD-Mini LED assure un contraste net et maîtrisé, même en environnement lumineux, pour une immersion totale. L’IA interactive Google Gemini permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience de divertissement, le tout dans un design ultrafin (environ de 2.0 cm d’épaisseur), conçu pour s’harmoniser avec les intérieurs modernes.



Par rapport aux générations précédentes, cette nouvelle structure de panneau et ce filtrage des couleurs optimisé permettent une gamme de couleurs 33 % plus large et 69 % plus précise grâce à la couche Super QLED évoluée. Résultat : une image stable même à haute luminosité, des ombres mieux préservées et des couleurs fidèlement restituées.



L’expérience visuelle en est transformée : les scènes contrastées, où zones claires et sombres coexistent, gagnent en réalisme et en cohérence, pour un rendu plus proche de la réalité.



Nouvelle série X11L : des performances optimisées pour la prochaine génération de divertissement à domicile



La série X11L SQD-Mini LED, modèle phare de TCL, repousse les limites de la technologie d’affichage. Grâce à un contrôle ultra précis de la lumière et des performances chromatiques optimisées, elle offre une expérience visuelle idéale pour le cinéma, les films d’action et les sports en direct.



Au cœur de cette innovation, le système Deep Color de TCL, combinant des cristaux Super Quantum (Super QLED), un filtre UltraColor et un algorithme avancé de fidélité des couleurs. Résultat : des couleurs plus vives, des nuances plus profondes et un réalisme exceptionnel.



Le système Halo Control exclusif réduit efficacement le blooming, avec plus de 20 000 zones et une luminosité maximale de 10 000 nits. Cette densité de zones permet un contrôle local précis de la lumière, préservant le contraste et la structure de l’image, même dans les scènes les plus complexes où clairs et sombres se côtoient.



La combinaison de la technologie Super QLED et de la prise en charge de jusqu’à 100 % de la gamme de couleurs BT.2020 pour toutes les scènes signifie que les couleurs apparaissent nettes, saturées et précises. BT.2020 est une norme de couleur haut de gamme utilisée dans les contenus de qualité cinématographique, qui permet au X11L d’offrir une gamme de couleurs plus large et plus précise que les écrans conventionnels. Le panneau WHVA 2.0 Ultra garantit une luminosité et des couleurs uniformes, même lorsque l’on regarde l’écran depuis des positions assises plus éloignées.



Design épuré, immersion totale : avec son écran ZeroBorder et son profil ultrafin de moins de 2 cm, conçu en collaboration avec les experts CMF, le X11L s’intègre naturellement dans les intérieurs les plus modernes. Une intelligence au service de l’image : le processeur TSR AI, alimenté par l’apprentissage automatique, optimise chaque scène pour une expérience cinématographique sans compromis. Couplé à un taux de rafraîchissement natif de 144 Hz, il garantit une fluidité parfaite, même dans les séquences les plus dynamiques.





