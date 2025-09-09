Thomson & Kinomap , l’expérience sportive et immersive à domicile

À l’occasion de l’IFA 2025, Thomson annonce un partenariat stratégique avec Kinomap, l’application d’entraînement interactive indoor qui permet de parcourir le monde sans quitter son salon.

Il suffit de connecter son équipement (home trainer, rameur, tapis, vélo d’appartement ou elliptique) à un écran pour explorer les plus beaux parcours à vélo, à pied ou sur l’eau, depuis chez soi. Avec des milliers de vidéos géolocalisées disponibles, l’entraînement devient une véritable aventure immersive. Pour en profiter pleinement, Thomson accompagne l’expérience Kinomap avec sa Go TV Plus : un écran mobile Ultra-HD de 32 pouces autonome sur roulettes et sur batterie, à placer juste devant soi pour s’évader en grand format.Quand les journées raccourcissent et que la météo devient capricieuse, rester actif devient un vrai défi. En automne comme en hiver, sortir s’entraîner n’est pas toujours possible ni motivant. Pour garder la forme sans renoncer au plaisir, Kinomap réinvente l’entraînement indoor en offrant une expérience immersive, vivante et surtout motivante. Entraînez-vous où vous voulez et quand vous voulez avec une sensation proche de de la réalité grâce à des parcours réels filmés et géolocalisés aux quatre coins du monde.

Monter un col alpin ou courir le long des plages californiennes devient possible depuis son salon, grâce à une bibliothèque riche de plus de 46 000 vidéos partagées par la communauté Kinomap. Adaptés à tous les niveaux et disciplines comme la course à pied, le vélo de route ou encore le rameur, ces itinéraires s’animent dès que vous connectez votre appareil compatible en Bluetooth. L’application ajuste automatiquement la vitesse de défilement à votre rythme, tandis que la résistance ou l’inclinaison se modulent selon le relief en temps réel, rendant chaque montée plus intense sur votre vélo ou sur votre tapis.

Pour tirer pleinement parti de l’expérience Kinomap, un grand écran est recommandé car l’immersion sur smartphone ou tablette reste limitée. C’est dans cette logique que Thomson associe la Go TV Plus, un écran mobile Ultra-HD de 32 pouces, conçu pour accompagner votre session sur Kinomap.

Monté sur roulettes, autonome, tactile et entièrement ajustable (hauteur, inclinaison, orientation portrait/paysage), il s’installe facilement devant un vélo ou un tapis de course. Fonctionnant sous Android mobile, le Go TV Plus permet de télécharger directement l’application Kinomap via Google Play, puis de la connecter en Bluetooth à l’équipement cardio. Le résultat ? Un entraînement réaliste, dynamique et motivant, qui vous transporte sur place !