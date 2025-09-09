Play Sorbonne Festival : la fête du jeu indépendant revient le 20 septembre

Rendez-vous le 20 septembre 2025 sur le Campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université pour découvrir les jeux vidéo et de plateau indépendants avec des professionnels et des passionnés.

Play Sorbonne Université, l’association étudiante de l’université Sorbonne consacrée aux jeux vidéo et à la culture vidéoludique, a la grande fierté d’annoncer la 9e édition de son festival, centrée sur l’univers et la culture du jeu sous toutes ses formes. Le Play Sorbonne Festival réunit sur le Campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université aussi bien des jeux vidéo que des jeux de plateau. Joueurs, éditeurs, développeurs et associations se retrouveront pour une journée riche en activités, ouverte autant aux passionnés expérimentés qu’aux curieux souhaitant découvrir l’univers du jeu.

Cette édition a pour ambition d’aller encore plus loin que la dernière, avec 12 000 participants attendus cette année et 12 000 m² d’installations pour cette journée. Le nombre de développeurs sur place a aussi été revu à la hausse comparé à l’édition précédente.

Du côté des activités, les tournois habituels sont à prévoir avec des jeux comme Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart World, TFT, osu!, Dactylographie, Tetr.io et bien d’autres encore ! Les arts se mêlent aussi à la fête avec une scène dédiée au théâtre d’improvisation, Just Dance et concours de cosplay ! La scène principale accueillera deux JDR orchestrés par FibreTigre, accompagné de Daz, Lydia, Lâm ainsi que des invités supplémentaire, tels que Charlie Danger et le SadPanda qui seront rejoints par des membres du public !

Au programme :

• Des rencontres avec plus de 70 développeurs de jeux vidéo et auteurs de jeux de société.

• De nombreuses activités pour les visiteurs: jeux de piste, de plateau, bornes d’arcade, jeux géants, rallye photo, console rétro… et bien sûr jeux vidéo en accès libre

• Une exposition et des conférences

• Des tournois e-sport avec plus de 400 participants : Super Smash Bros. Ultimate, mario kart world, Teamfight Tactics, osu!, de dactylographie, tetr.io

• Deux JDR animés sur scène par FibreTigre, Lydia, Daz et Lâm

• Théâtre d’improvisation, concours de cosplay

• Des conférences sur l’univers du jeu vidéo

• Des expositions mêlant univers du jeu et des arts.

Organisé par des passionnés de culture ludique, le Play Sorbonne Festival propose une expérience immersive où les visiteurs ne sont pas de simples spectateurs, mais de véritables acteurs à travers de nombreuses activités tout au long de la journée. L’association met également en avant la créativité étudiante, comme en témoigne la création de trois jeux de société, symbole de la volonté d’encourager l’innovation au sein de la communauté universitaire.



Informations pratiques

• Date : Samedi 20 septembre, de 10h à 19 h

• Où : Campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université, 4 place Jussieu

• Métro : Jussieu, Lignes 7 et 10

• Entrée gratuite sur inscription