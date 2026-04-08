Ooni : une pierre rotative pour les pizza maison

Avec sa nouvelle pierre rotative, pensée pour la gamme Koda 2, Ooni entend rendre la pizza maison encore plus simple à préparer, particulièrement à l’approche des beaux jours.



Alors que le burger semblait indétrônable depuis une décennie, les habitudes alimentaires évoluent. Selon une étude GIRA publiée le 2 mars, la consommation de burgers a reculé de 6,9 % en 2025, alors même que les Français en consommaient jusqu’ici près de 25 par an et par habitant. En parallèle, d’après les premières estimations d’EPSIMAS, 46 % des Français déclarent préférer la pizza.

Au-delà d’un simple effet de mode, cette évolution traduit peut-être une envie plus large : celle de repas plus conviviaux, plus personnalisables et plus généreux. La pizza coche toutes les cases : elle se partage, elle plaît à tous les âges, elle se décline à l’infini et elle transforme facilement un dîner ordinaire en moment de retrouvailles.



Aujourd’hui, la pizza n’est plus seulement un plat que l’on commande : c’est aussi une expérience que l’on crée chez soi, en famille ou entre amis, particulièrement dès que les beaux jours reviennent.

Et pour rendre cette expérience encore plus simple, Ooni fait évoluer sa gamme Koda 2 avec une pierre rotative qui permet une cuisson plus homogène, sans avoir à tourner manuellement la pizza pendant la cuisson. Avec deux modes de rotation, continue ou 90°, elle est vendue seule ou en bundle avec les fours de la gamme Koda 2 à partir de 279 €.

Concrètement, cela signifie moins de manipulation, moins de risque de rater sa cuisson, et plus de facilité au moment de recevoir. Il suffit d’enfourner sa pizza, de laisser la pierre tourner automatiquement, et de profiter du moment avec ses invités. Elle fonctionne aussi avec un contrôle sans contact, pensé pour garder les mains libres quand on cuisine en extérieur.



À l’heure où l’on cherche des idées de repas à la fois gourmands, faciles et conviviaux, Ooni mise sur une expérience plus accessible de la pizza maison. Une manière de répondre à une envie très actuelle : bien manger, recevoir facilement, et profiter pleinement du moment.

