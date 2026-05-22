Steinway & Sons présente des pianos d’exception en marqueterie de paille

Steinway & Sons dévoile une édition limitée née de sa collaboration avec Studio Paelis, atelier lyonnais dédié à la marqueterie de paille.

Cette rencontre inédite associe excellence musicale et savoir-faire décoratif ancestral, appliqué pour la première fois sur des pianos. La marqueterie de paille séduit par son éclat et ses jeux de lumière. Elle habille ici le couvercle intérieur et le pupitre, apportant une dimension artistique et contemporaine à chaque instrument. Cette édition met à l’honneur l’art décoratif ancestral de la marqueterie de paille, appliqué à l’intérieur du couvercle et au pupitre des pianos, réunissant savoir-faire séculaire et excellence musicale. La marqueterie de paille se distingue par son éclat doré naturel et sa luminosité singulière. Apparue en Europe au début du XVIIe siècle, elle est appréciée pour son fini soyeux et la richesse de ses nuances. Technique décorative rare, elle a longtemps orné le mobilier et les objets les plus précieux, au même titre que les matériaux les plus nobles.

Fondé en 2016 par la designer française Manon Bouvier-Toth, Meilleur Ouvrier de France, Studio Paelis œuvre à la renaissance et à l’interprétation contemporaine de la marqueterie de paille. Depuis son atelier lyonnais, il conçoit des pièces décoratives d’exception pour des professionnels du design et des maisons de luxe.

Deux designs exclusifs sont proposés : Classic Sunburst aux motifs rayonnants et Concentric Waves, inspiré des ondes du son. Chaque création est déclinée en trois finitions, naturel, noir et bleu – et réalisée entièrement à la main dans l’atelier lyonnais de Manon Bouvier-Toth. Tous les pianos sont équipés de la technologie SPIRIO | r, le système de reproduction haute définition le plus perfectionné.

