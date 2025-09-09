IFA 2025 : AgfaPhoto présente ses nouveautés 

À l’occasion de l’IFA 2025, Agfaphoto présente ses dernières innovations grand public.

Retour des appareils compacts, démocratisation des modèles waterproof pour enfants, nouvelles pratiques créatives et solutions de partage numérique toujours plus intuitives…



Realimove MC3X – 349,99 €

La caméra gimbal stabilisée pour créateurs avec le plus grand écran du marché

Équipée du plus grand écran de sa catégorie, elle facilite le cadrage en mouvement et le suivi des sujets. Sa stabilisation 3 axes garantit des vidéos fluides et dynamiques, même en déplacement rapide. Compacte et polyvalente, elle devient un outil idéal pour filmer des vlogs, des voyages ou des performances sportives.



• Résolution 4K à 30 images/seconde

• Ecran 3,5 pouces tactile et rotatif

• Stabilisateur Gimbal 3 axes

• Grand-angle 120°

• 20MP

• Mode de prise de vue intelligents

• Autonomie 170 minutes

• Face tracking

Realishot C130 : le compact à écran articulé – 399,99 €

Le C130 combine légèreté et simplicité d’utilisation. Son format compact s’adapte aussi bien aux prises de vue quotidiennes qu’aux moments plus créatifs, grâce à la possibilité de choisir entre réglages automatiques ou manuels. Conçu pour répondre aux besoins d’un large public, il offre un équilibre entre praticité et liberté photographique, dans un design sobre et moderne.

• 24MP, 4K

• Zoom optique 10x

• Écran articulé et tactile 2,8’’

• Réglages manuels et automatiques :

◦ Ouverture F/1.8-2.6

◦ ISO 100-3200

◦ Temps d’exposition 1/4000s-7s

◦ Plage de correction d’exposition : de -3,0 à +3,0

◦ Vitesse d’obturation de 1/8000 s à 1 s

• Mode selfie intégré

• Connexion wifi

• Flash intégré et amovible



Realishot DC8200 : le compact vintage mais tendance – 119,99 €

Disponible en six coloris, le DC8200 illustre le grand retour des compacts numériques. Conçu pour être emporté partout, il allie praticité et style avec son format léger, sa batterie lithium intégrée et une interface simple à utiliser. C’est l’appareil pensé pour capter les instants du quotidien, avec un rendu photo qui valorise la spontanéité et le partage.

• 21MP

• Zoom optique 8x

• Capteur CMOS

• Écran TFT 2,7’’

• ISO 50-1600

• Carte SD 16Go fournie

