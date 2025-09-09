Apple vient de dévoiler l’iPhone 17, et même s’il ressemble à l’appareil de l’année dernière, il pourrait bien être le premier choix de la gamme cette année.

Lors de l’événement de lancement d’Apple du 9 septembre, l’iPhone 17 a été dévoilé – et si vous pensez l’avoir déjà vu, vous avez raison. Le nouvel iPhone ressemble étrangement à l’iPhone 16 de l’année dernière. Mais ne l’écartez pas trop vite, car il s’annonce comme le héros discret de la nouvelle gamme d’iPhone d’Apple.

Tout d’abord, la taille de l’écran passe à 6,3 pouces, soit le même que celle du Pro de l’année dernière. Grâce à des bordures plus fines, l’espace d’écran supplémentaire est désormais disponible, et le Dynamic Island est là pour durer. Cette taille plus grande est désormais la référence, et aucun modèle Plus ou Mini n’est en vue. La technologie ProMotion d’Apple est enfin disponible sur les modèles Pro, offrant ainsi des taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un défilement et une lecture vidéo plus fluides. L’écran Always-On Display est également intégré au modèle de base. Il peut atteindre une luminosité maximale de 3 000 nits, soit l’écran d’iPhone le plus lumineux à ce jour.

L’iPhone 17 conserve la configuration à double caméra arrière, avec un objectif principal de 48 MP et un ultra grand-angle de 12 MP, mais une modification majeure est apportée à l’avant. Vous disposez d’un nouveau capteur selfie de 24 MP, ce qui signifie encore plus de mégapixels pour FaceTime, les publications sur les réseaux sociaux, etc.

À l’intérieur, l’iPhone 17 fonctionne avec la version standard de la nouvelle puce A19 d’Apple. Fabriqué selon le procédé 3 nm amélioré, il est doté de 8 Go de RAM. Il est équipé d’un processeur 6 cœurs pour une réactivité accrue. Le GPU 5 cœurs représente une avancée majeure pour les tâches gourmandes en ressources graphiques. L’iPhone 17 est dépourvu de modem 5G conçu par Apple, mais il bénéficie du Wi-Fi 7 grâce à la première puce sans fil maison d’Apple.

Les coloris incluent un nouveau lavande et un bleu brume, ainsi que du noir, du blanc et du gris. Les précommandes pour l’iPhone 17 débutent le vendredi 12 septembre et les expéditions se font le vendredi suivant (19 septembre).