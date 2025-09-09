Voici pourquoi les AirPods Pro 3 constituent la plus importante mise à jour des AirPods depuis des années

Les nouveaux AirPods Pro 3 d’Apple intègrent de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations audio qui en font une refonte majeure.

Alors que l’iPhone 17 était au centre de l’attention aujourd’hui, Apple a également profité de son événement pour annoncer les AirPods Pro 3. S’ils ressemblent aux anciens modèles à première vue, ils sont tout sauf une mise à jour mineure. Avec une puce plus rapide, un meilleur son, de nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé et des ajustements de conception, ils méritent vraiment d’être pris en compte si vous avez besoin d’une mise à niveau.

Cette fois, la nouvelle puce H3 est au cœur de tout. Elle optimise la réduction active du bruit, la transparence adaptative et la qualité audio globale. Apple estime que la réduction du bruit est deux fois supérieure à celle des AirPods Pro 2 et quatre fois supérieure à celle des AirPods Pro originaux. De nouveaux embouts auriculaires avec mousse à l’intérieur garantissent un meilleur maintien et une réduction passive du bruit améliorée. Apple affirme même qu’il s’agit de la meilleure réduction de bruit au monde.

Chaque AirPods est plus petit et épouse mieux la forme de votre oreille. Apple estime que les écouteurs sans fil s’adaptent à toutes les oreilles. Vous avez désormais le choix entre cinq embouts au lieu de trois, tous dotés de la nouvelle technologie en mousse. Ils sont désormais certifiés IP57 pour une protection encore plus efficace contre la pluie et la transpiration.

Ce qui les différencie vraiment, ce sont les nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé. Apple a intégré un capteur de fréquence cardiaque à votre oreille. Il suivra également vos activités, en comptant les calories brûlées et en les affichant dans l’application Entraînements. Vous pouvez suivre jusqu’à 50 types d’entraînements différents, dont la course à pied, le HIIT, le yoga, et bien plus encore. Ces fonctionnalités pourraient être utiles à ceux qui ne portent pas de montre connectée ou qui souhaitent simplement un suivi plus passif. Nous savons qu’elles fonctionnent bien, car le capteur de fréquence cardiaque a été lancé sur les Powerbeats Pro 2.

L’une des autres grandes nouveautés est la traduction en direct, optimisée par Apple Intelligence. Vous entendrez la voix de vos interlocuteurs via vos AirPods, et lorsque vous parlerez, le texte traduit s’affichera sur votre iPhone. Si vous portez tous les deux des AirPods, c’est encore mieux : pas besoin d’iPhone. Les modèles fonctionnent entièrement en local sur votre iPhone.

Les AirPods Pro 3 offrent désormais 8 heures d’écoute avec la réduction active du bruit et jusqu’à 10 heures avec le mode Transparence activé. Cette autonomie accrue est idéale pour les personnes utilisant la fonction Aide auditive. Bien sûr, l’étui de chargement permet de multiples recharges. Apple n’a pas encore révélé la capacité exacte de la batterie de chaque AirPods ni de l’étui de chargement.

Il n’y a pas de nouvelles options de couleur : les AirPods Pro 3 perpétuent la tradition d’Apple de proposer uniquement le blanc. Les précommandes auprès d’Apple débuteront aujourd’hui, et les expéditions suivront peu après, le 19 septembre.