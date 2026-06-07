Reolink lance sa série de caméra à triple objectif OMVI ainsi qu’une gamme économe en énergie

Reolink, leader mondial des solutions de sécurité vidéo intelligentes pour les particuliers et les entreprises, présente aujourd’hui la série OMVI, une gamme révolutionnaire de caméras à triple objectif combinant un double objectif supérieur et un objectif inférieur panoramique et inclinable (PT). Tous ces produits peuvent être achetés sur le site officiel de Reolink et sur la boutique Amazon.



Conçue pour répondre à l’évolution des besoins en matière de sécurité domestique et professionnelle, elle offre une couverture complète à 360°, un suivi synchronisé intelligent, une précision inégalée avec une résolution pouvant atteindre 24 MP, ainsi que des fonctionnalités IA avancées intégrées. En plus de la série OMVI, Reolink lance également sa série Power-Efficient, développée en collaboration avec Qualcomm, afin d’offrir une surveillance sans fil économe en énergie, facile à installer et dotée d’une batterie longue durée.

OMVI : couverture complète, détails plus nets et suivi intelligent

La série OMVI est construite sur base d’une caméra panoramique à double objectif associée à un objectif panoramique et inclinable. Cette architecture permet au système de conserver une vue d’ensemble constante tout en assurant le suivi précis de sujets en mouvement. Grâce à SyncTrack, l’objectif panoramique se verrouille automatiquement sur les objets en mouvement détectés par la caméra panoramique, permettant un suivi fluide et continu sur l’ensemble de la zone surveillée. La fonction de cadrage automatique renforce encore cette capacité en effectuant un zoom dynamique, en centrant l’objet et en maintenant la mise au point jusqu’à ce qu’il quitte le champ de vision.

Les utilisateurs peuvent visualiser simultanément la vue panoramique et les images de suivi en gros plan via l’application Reolink. Ils peuvent également orienter instantanément l’objectif mobile afin d’examiner un élément de plus près en touchant n’importe quelle zone de la vue panoramique.

Grâce à l’IA ReoNeura, la série OMVI prend également en charge la recherche vidéo par IA en local, pour une récupération rapide et intuitive des séquences, ainsi qu’une détection précise qui réduit les fausses alertes. Le stockage par microSD d’une capacité maximale de 512 Go ou par NVR Reolink, permet de conserver les données en local. Ces fonctionnalités sont disponibles sans abonnement ni frais mensuels.

Ces fonctionnalités sont ensuite déclinées en trois modèles :

• OMVI 3i PoE (289,99 €, disponible dès aujourd’hui) et OMVI 3i WiFi (299,99 €, disponible à partir du 20 juillet) : équipées d’un système à triple objectif de 18 Mpx, combinant une caméra panoramique à double objectif de 10 Mpx avec un objectif panoramique et inclinable de 8 Mpx pour offrir une surveillance à 360°. Les options de connectivité WiFi ou PoE permettent une installation flexible en fonction des environnements domestiques et professionnels.

• OMVI X16 PoE (troisième trimestre 2026) : modèle phare de la gamme et lauréat du prix de l’innovation au CES 2026. Son système à triple objectif de 24 Mpx combine une caméra panoramique à double objectif de 16 Mpx avec un objectif panoramique et inclinable 4K/8 Mpx doté d’un zoom optique x16, garantissant une netteté 4K pour les détails éloignés. Sa structure à trois moteurs de haute précision permet un panoramique horizontal continu à 360° et une rotation verticale à 95°, offrant une couverture et des performances de suivi inégalées pour les grands espaces nécessitant une sécurité renforcée. Son prix sera compris entre 450 € et 550 €.



Série Power-Efficient de Reolink : une sécurité sans fil et durable

En collaboration avec Qualcomm, Reolink a développé une gamme de produits Power-Efficient, qui comprend des sonnettes et des caméras alimentées par batterie, conçues pour une installation facile et peu encombrante ainsi qu’un fonctionnement économe en énergie. Grâce à la solution Wi-Fi Micro-Power de Qualcomm®, les appareils de cette série offrent une autonomie jusqu’à 96 % supérieure à la norme du secteur, garantissant une sécurité fiable tout en minimisant la consommation d’énergie.



Deux modèles se distinguent dans cette série :

• L’Argus MagiCam, compacte et polyvalente, est une caméra 100 % sans fil, portable, de forme cubique et dotée d’un capteur de 2 Mpx. Elle fonctionne sur batterie et est conçue pour offrir une flexibilité maximale grâce à un système de fixation magnétique qui permet une installation et un repositionnement sans effort. Elle offre jusqu’à 9 mois d’autonomie, tandis que la détection des personnes intégrée à l’appareil garantit des alertes précises. Elle est disponible dès à présent au prix de vente conseillé de 54,99 €.

La Video Doorbell (2e génération) renforce la sécurité de la porte d’entrée grâce à une vue 1:1 de 4 Mpx de la tête aux pieds. La détection intelligente intégrée identifie en temps réel les personnes, véhicules, animaux ou colis. Ses options d’alimentation flexibles — batterie rechargeable (jusqu’à 10 mois d’autonomie) ou connexion filaire à un système de sonnette existant pour un enregistrement 24 h/24, 7 j/7 — lui permettent de s’adapter à différentes configurations. Elle sera disponible à partir du 20 juillet 2026 au prix de vente conseillé de 139,99€.



La gamme « Power-Efficient » comprend également la Video Doorbell SE, une sonnette Wi-Fi de 3 mégapixels avec un champ de vision au format 4:3, conçue pour une surveillance simple et quotidienne de la porte d’entrée, ainsi que la nouvelle caméra PT d’intérieur E1 Swift, destinée à aider les utilisateurs à garder un œil sur leurs animaux de compagnie et à offrir une tranquillité d’esprit aux parents de bébés et d’enfants. La Video Doorbell SE (prix de vente conseillés : 89,99€) et la E1 Swift seront disponibles au troisième trimestre 2026.

