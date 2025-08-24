SHOKZ lance OpenDots ONE, ses premiers écouteurs bijoux à clip

SHOKZ dévoile OpenDots ONE, ses tout premiers écouteurs au format clip d’oreille.

Inspirés du style des boucles d’oreilles, ils allient le confort d’une technologie ouverte à une allure minimaliste et tendance. Véritable accessoire audio, les OpenDots ONE (disponibles en gris et noir pour 199 €) se porte sans pression sur les oreilles et offre un son riche, tout en gardant une parfaite connexion avec son environnement.

Légers comme une plume, ces écouteurs s’intègrent naturellement au quotidien : parfaits pour une promenade en ville, une journée de travail, ou même une partie de tennis, ils se glissent facilement sous des lunettes, un chapeau ou aux côtés d’autres bijoux.



Avec seulement 6,5 g par oreillette, les OpenDots ONE est le modèle le plus compact jamais conçu par Shokz. Sa fixation par clip assure un maintien stable et confortable, sans aucune gêne, même lors d’un port prolongé. L’arceau JointArc en alliage de titane souple s’adapte à toutes les morphologies, tandis que la finition en silicone doux procure un toucher agréable sur la peau. Certifiés IP54, ces écouteurs résistent à la sueur et à la pluie fine, idéaux pour accompagner tous les moments, des trajets quotidiens aux activités en extérieur.

Les OpenDots ONE offre jusqu’à 10 heures d’écoute continue, et jusqu’à 40 heures grâce à l’étui de charge compact. Une charge rapide de 10 minutes suffit pour profiter de 2 heures d’écoute, tandis que la compatibilité charge sans fil simplifie encore leur utilisation. Pour les appels, les 4 micros antibruit à IA assurent des conversations nettes et précises, avec jusqu’à 6 heures d’autonomie (25 heures avec l’étui).