Bowers & Wilkins dévoile ses tendances couleurs pour sublimer l’expérience audio

Le mauve s’impose comme une couleur de choix, subtilement entre lilas poudré et rose grisé. Chaleureuse, élégante et apaisante, cette teinte transforme chaque objet en détail de style raffiné.

Les Pi8 Pale Mauve illustrent parfaitement cette tendance et conjuguent design et technologie. Légers, compacts et ultra-performants, ils offrent un son immersif tout en apportant une touche douce et contemporaine au quotidien. Que ce soit pour une pause musicale, durant un trajet ou une session de travail, leur nuance délicate invite à ralentir et à apprécier l’instant.

sonore.

Héritée des esthétiques nordiques et des palettes givrées, la tendance bleu glacier s’impose comme l’une des signatures visuelles fortes de l’année. Pale, presque blanc, légèrement froid : cette nuance porte une promesse de clarté et d’apaisement. Avec son design d’exception et ses performances sonores sans compromis, le Px8 S2 Pearl Blue incarne parfaitement cette tendance. Comme dans les intérieurs où l’ice blue instille une lumière douce et reposante, cette teinte habille le son d’une atmosphère aérienne, presque minérale.

Le casque Px8 S2 devient un accessoire de style à la présence subtile mais affirmée : une touche visuelle qui apaise la silhouette tout en créant une bulle sonore immersive. Un objet pensé pour ceux qui recherchent, dans chaque détail du quotidien, un peu de cette légèreté givrée. Plus qu’une couleur, le Px8 S2 Pearl Blue affirme une sensibilité : celle d’un luxe calme, contemporain et profondément ancré dans l’air du temps, où design et expérience sonore ne font qu’un.

Héritée du Burgundy, la tendance Borgona s’impose comme l’une des signatures fortes de l’année. Plus profonde, plus enveloppante, cette nuance revisite les codes du chic avec une intensité nouvelle. Héritée du Burgundy, la tendance Borgona s’impose comme l’une des signatures fortes de l’année. Plus profonde, plus enveloppante, cette nuance revisite les codes du chic avec une intensité nouvelle. Avec sa sophistication contemporaine et confort absolu, le Px7 S3 en Vintage Maroon et les Pi8 en Dark Burgundy, subliment cette palette dans l’univers audio. Comme dans les intérieurs les plus inspirants, où le Borgona transforme l’espace en cocon élégant, ces teintes habillent le son d’une ambiance feutrée.



Héritée du Burgundy, la tendance Borgona s’impose comme l’une des signatures fortes de l’année. Px7 S3 en Vintage Maroon et les Pi8 en Dark Burgundy, subliment cette palette dans l’univers audio. Comme dans les intérieurs les plus inspirants, où le Borgona transforme l’espace en cocon élégant, ces teintes habillent le son d’une ambiance feutrée. Le casque Px7 S3 devient un accessoire design à part entière : une présence visuelle forte qui structure une silhouette, tout en créant une bulle immersive, presque apaisante. Les Pi8 Dark Burgundy prolongent cette sensation dans un format plus libre, idéal pour accompagner chaque moment du matin feutré aux soirées

prolongée.