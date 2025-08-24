Omega dévoile deux nouveaux modèles Seamaster Aqua Terra Turquoise

Omega enrichit sa collection Seamaster Aqua Terra avec des lunettes en céramique et des bracelets en caoutchouc intégré, venant compléter les modèles à bracelet en acier lancés l’année dernière. La nouvelle édition turquoise est proposée en boîtiers de 38 mm et 41 mm.

Chaque montre Aqua Terra se distingue par son cadran verni turquoise avec un effet dégradé noir, créant des couleurs qui changent comme la lumière du soleil filtrée par l’eau. La lunette en céramique mate noire [ZrO2] contraste avec le cadran laqué et poli. Les index et les aiguilles noirs revêtus de PVD sont remplis de Super-LumiNova blanche, émettant une lueur bleue dans l’obscurité. Le détail le plus remarquable reste la surpiqûre turquoise du bracelet noir en caoutchouc structuré intégré, qui établit un lien visuel marquant avec le cadran.



Les amateurs vont retrouver un fond de boîtier ondulé distinctif, une couronne vissée, un verre saphir bombé avec traitement antireflet et étanchéité jusqu’à 15 bars (150 m / 500 pieds).

Le modèle de 41 mm abrite le calibre Co-Axial Master Chronometer 8900, offrant une réserve de marche de 60 heures, tandis que le modèle de 38 mm est doté du calibre 8800, avec une autonomie de 55 heures. Chaque mouvement résiste à des champs magnétiques allant jusqu’à 15 000 gauss et est certifié METAS pour sa précision et ses performances.

