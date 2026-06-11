Porsche vient de construire trois 911 uniques inspirées de Toy Story 5 – et on n’a jamais autant voulu une voiture

Porsche a révélé trois 911 sur mesure inspirées de Woody, Buzz l’Éclair et Jessie – et c’est véritablement l’une des initiatives les plus amusantes que la marque ait jamais réalisées.

Porsche a fait une pause dans le lancement de ses incroyables véhicules électriques pour dévoiler trois modèles de 911 uniques (« one-of-one ») lors de l’avant-première mondiale de Toy Story 5 à Los Angeles. Chacune d’elles a été lourdement personnalisée pour incarner l’un des personnages emblématiques du film : Woody, Buzz l’Éclair et Jessie.

Ce travail a été réalisé par le département Sonderwunsch de Porsche (qui signifie « demandes spéciales » en allemand), la même équipe qui était responsable de la « Sally Special » inspirée de la franchise Cars. Porsche a joué le jeu à fond : il s’agit de véritables voitures-personnages, et non de simples clins d’œil subtils.

Le point d’orgue de cette collection est la version Buzz l’Éclair. Elle bénéficie de la configuration mécanique la plus extrême : une 911 GT3 RS (génération 992.1) équipée du pack Weissach. Elle est peinte en blanc avec des accents Vert Jaune et Vert Lézard, et l’aileron arrière reproduit les ailes déployables de Buzz – y compris l’élément inférieur à rayures rouges et blanches. Les jantes en magnésium arborent des logos personnalisés « Space Ranger », et les pneus Goodyear ont été renommés « Lightyear » avec un marquage moulé sur mesure sur les flancs.

De son côté, Woody prend la forme d’une 911 Carrera T modèle 2026, dotée d’une peinture extérieure qui imite le jean usé, avec une texture visible obtenue grâce à un mélange de bleu (Golf Blue), de blanc et de bleu marine foncé (Dark Sea Blue). Le niveau de détail est stupéfiant. Les graphismes Rouge Feu sur les portières affichent le nom de Woody, tandis qu’à l’intérieur, un cuir marron vintage fait référence à l’aspect des vieux jouets bien aimés.

Toutes les trois ont fait leurs débuts sur le tapis rouge juste avant la sortie de Toy Story 5 au cinéma. Chaque voiture sera vendue dans le cadre d’une initiative caritative, et les bénéfices seront répartis entre les associations Big Brothers Big Sisters of America, la Croix-Rouge américaine et la Starlight Children’s Foundation.