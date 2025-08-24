L’Insta360 Go Ultra est notre nouvelle action cam préférée

Même si elle n’est pas aussi petite que ses prédécesseurs, une amélioration significative de la qualité d’image fait de la plus petite caméra de l’Insta360 un véritable atout.

En matière de caméras d’action miniatures, la gamme Go d’Insta360 a longtemps été la référence. Ces caméras, dont la dernière en date était l’Insta360 Go 3S, sont suffisamment compactes pour être portées accrochées à un vêtement ou même autour du cou. Mais la qualité d’image a toujours eu un prix. La nouvelle Insta360 Go Ultra (429 €) change la donne.

Grâce à un nouveau capteur beaucoup plus grand, la Go Ultra peut enregistrer des vidéos en 4K à 60 im/s et accéder à des modes jusqu’alors inaccessibles, comme le mode ultra-sensible PureVideo. Cela signifie que la taille et le poids ont augmenté par rapport à la Go 3S, même si le prix n’a pas beaucoup augmenté.

Après avoir vu le nouveau design, nous étions un peu sceptique quant à la capacité de la Go Ultra à concilier encombrement et qualité d’image. Mais après l’avoir testée pendant une semaine, on est maintenant quasiment certain qu’elle deviendra notre action car de référence pour les prochains mois.

Conception et fabrication : la quadrature du losange

Les caméras Go précédentes se ressemblaient toutes : une forme de losange incurvée, de la taille d’un pouce environ. La Go Ultra change la donne avec un cadre carré (toujours incurvé), un peu plus grand et plus lourd que ses prédécesseurs. La caméra Go 3S pesait 39 g et mesurait 25,6 x 54,4 x 24,8 mm, tandis que la Go Ultra affiche 53 g et mesure 46 x 45,7 x 18,3 mm.

Cela signifie que la nouvelle caméra ne peut pas tout à fait s’intégrer à tous les emplacements intéressants que la Go 3S aurait pu avoir. On a vu des images de la Go 3S filmées depuis la fente d’un grille-pain, et même depuis la bouche de quelqu’un ! Cela dit, elle reste beaucoup plus petite et légère que la plupart des caméras, et rien de ce que l’on a vu chez GoPro ou DJI n’est aussi confortable à porter. On a utilisé la Go Ultra fixée à l’extrémité d’une casquette ou à l’avant d’un t-shirt grâce au support magnétique inclus. Les deux étaient confortables, et lorsqu’elle est fixée à un support plus robuste comme une perche à selfie ou un support pour casque, son poids est bien moins sensible que celui d’une GoPro Hero.

La caméra principale est dotée d’un aimant puissant à l’arrière qui lui permet de se fixer aux surfaces métalliques ainsi qu’aux supports de l’Insta360. Sa taille plus grande permet d’accueillir un emplacement pour carte microSD, au lieu de dépendre du stockage intégré comme sur les générations précédentes. Des capacités allant jusqu’à 2 To sont prises en charge.

Comme les Go 3 et Go 3S, la Go Ultra est livrée avec un Action Pod, une station d’accueil secondaire avec écran tactile escamotable, davantage de boutons physiques et une batterie supplémentaire. Il fait également office de télécommande sans fil, me permettant de cadrer mes photos, d’ajuster les paramètres et d’arrêter/démarrer l’enregistrement à distance. L’Action Pod est également compatible avec le système de fixation magnétique, s’adaptant aux mêmes supports que la caméra autonome.

L’unité principale est étanche selon la norme IPX8 et peut être emportée jusqu’à 10 m de profondeur. L’Action Pod, cependant, est simplement résistant à l’eau et ne doit pas être immergé – bien qu’il semble qu’Insta360 proposera un étui de plongée pour tous ceux qui souhaitent emporter tout le kit pour nager.

Ergonomie et performances : une puissance à toute épreuve



L’Insta360 Go Ultra utilise une interface tactile similaire à celle des précédents modèles Go (ainsi qu’à celle des caméras 360 Insta360 X). On a facilement pris en main la sélection des modes de prise de vue, la navigation dans les séquences et les réglages. L’écran tactile de l’Action Pod est lumineux, net et réactif, et ses trois boutons physiques sont facilement accessibles.

La caméra autonome peut également être contrôlée via l’application Insta360 et un smartphone, ce qui est idéal si vous ne souhaitez pas emporter l’Action Pod avec vous (ou si vous préférez le garder dans votre sac). La caméra autonome ne possède qu’un seul bouton, qui permet d’arrêter et de démarrer l’enregistrement.

Côté performances, on a été agréablement surpris par l’autonomie de la batterie. En réglant la caméra autonome sur son mode endurance d’économie d’énergie, on a pu enregistrer des vidéos 4K à 30 im/s pendant un peu moins d’une heure avant que la batterie ne se décharge. Avec la caméra connectée à l’Action Pod, les mêmes réglages ont permis d’enregistrer une vidéo de 157 minutes. La recharge est également rapide : avec le chargeur adapté, vous pouvez recharger 80 % de la batterie de la caméra autonome en seulement 12 minutes.

La qualité sonore est correcte, mais comme souvent, le bruit du vent peut perturber les microphones par temps venteux. On a constaté que la réduction du vent à deux niveaux a ses limites, et si vous souhaitez capturer des voix claires pour un vlog ou un doublage, il est conseillé d’associer la Go Ultra à un micro sans fil. On nous a dit que le Mic Air de l’Insta360 serait entièrement compatible avec la caméra après son lancement, mais nous n’avons pas pu le tester avec le firmware actuel.

Qualité vidéo et photo : un capteur sensationnel

La nouvelle configuration d’imagerie associe un capteur 1/1,28 pouce (221 % plus grand que celui de la Go 3S) à une puce IA de 5 nm pour la réduction du bruit et le traitement d’image. Cela permet de nouveaux modes de prise de vue comme la 4K à 60 im/s et PureVideo (pour les situations de faible luminosité), ainsi que l’utilisation du HDR actif avec les vidéos 4K, à condition que la fréquence d’images soit inférieure à 30 im/s. L’un des problèmes avec la Go 3S était qu’il réduisait un peu trop le champ de vision de la caméra, ce qui était un peu trop confortable. Heureusement, la Go Ultra offre un champ de vision beaucoup plus large, du moins en mode 30 im/s. À 60 im/s, l’angle se rétrécit légèrement, mais ce n’est pas pire qu’avec le Go 3S à 30 im/s.

Pour ceux qui recherchent des images fluides et nettes directement depuis la caméra, la Go Ultra offre également trois niveaux de stabilisation d’image et, grâce à son mode FreeFrame, un verrouillage de l’horizon à 45° et 360°. C’est une configuration d’action cam impressionnante pour un modèle aussi compact.

La qualité d’image générale est excellente pour une caméra aussi petite, et la Go Ultra est idéale pour le vlogging et le sport. Dans de bonnes conditions d’éclairage, les détails 4K et la plage dynamique sont excellents, et même après la tombée de la nuit, PureVideo lui permet de faire un travail acceptable.

Il y a seulement quelques points sur lesquels on la trouve moins performante que les action cams grand format en vidéo. Le premier est la capture au ralenti, car elle ne peut pas vraiment le faire au-delà de 2,7K. Un mode 4K à 120 im/s aurait été idéal. Le deuxième est l’absence actuelle d’un profil colorimétrique Flat Log pour l’étalonnage en post-production. On peut peut-être s’attendre à l’un ou, espérons-le, aux deux dans l’inévitable prochaine génération de la Go. Oh, et l’appareil photo prend également des photos de 50 MP (8192 x 6144), un progrès considérable par rapport aux 12 MP (4000 x 2250) du Go 3S. On n’a jamais été un grand fan des caméras d’action pour les photos – un smartphone sera une meilleure option dans 99 % des cas – mais il offre beaucoup de détails et de puissance si vous devez absolument en prendre une.

Verdict sur l’Insta360 Go Ultra

On a toujours adoré tester les caméras Go d’Insta360. Leur petite taille les rend très agréables à utiliser, mais nous sommes ravis de dire que la Go Ultra est la première de la série à rivaliser avec une caméra d’action grand format en termes de performances d’image.

Certes, elle a dû sacrifier un peu sa compacité pour en arriver là, mais pas au point de la rendre inconfortable à porter ou à fixer. On se retrouve avec le meilleur des deux mondes, et neuf fois sur dix, on préfère largement avoir cette caméra dans la poche plutôt qu’une GoPro Hero 13 Black. La polyvalence et la taille de la Go Ultra lui permettent d’être portée dans des endroits inaccessibles à une GoPro, et elle offre une excellente qualité d’image dans presque tous les cas de figure.