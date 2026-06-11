Amazon lance sa nouvelle gamme Kindle Scribe

Kindle Scribe est un carnet de notes et une liseuse Kindle tout en un, avec accès à la librairie numérique d’Amazon. Repensée pour la productivité, la gamme comprend notre Kindle Scribe de nouvelle génération, avec et sans éclairage frontal, ainsi que le tout premier Kindle Scribe couleur — Kindle Scribe Colorsoft. Les trois appareils sont disponibles en précommande.

Le nouveau Kindle Scribe est ultra-fin (5,4 mm), ultra-léger (400 g) et 40 % plus rapide pour l’écriture et le changement de page, avec un écran antireflet plus grand de 11 pouces. La gamme dispose de deux fois plus de LED pour un éclairage uniforme, d’un verre texturé pour une sensation naturelle du stylet, d’une parallaxe quasi nulle et d’une nouvelle puce quad-core avec technologie d’affichage Oxide.

Une expérience d’écriture en couleur agréable pour les yeux. Le Kindle Scribe Colorsoft présente le même nouveau design avec une expérience d’écriture en couleur fluide, alimentée par la technologie d’affichage Colorsoft personnalisée et un nouveau moteur de rendu. Les couleurs sont douces et agréables pour les yeux, avec des semaines d’autonomie de batterie et aucune application ou notification distrayante. Cette nouvelle génération intègre les nouvelles fonctionnalités de productivité, dont un carnet de notes alimenté par l’IA.

Tous les appareils sont livrés avec un stylet premium qui se fixe magnétiquement et n’a jamais besoin d’être rechargé. Le Kindle Scribe est disponible à partir de 519,99 € (32 Go) et 569,99 € (64 Go) ; le Kindle Scribe Colorsoft à 649,99 € (32 Go) et 699,99 € (64 Go) ; et le Kindle Scribe sans éclairage frontal est à 449,99 €.