T’nb fête ses 35 ans avec une collection au look vintage pour la rentrée

En 1990, T’nb (pour Tape and Box) voit le jour avec une idée simple : concevoir des boîtiers pour cassettes VHS. Depuis, la marque n’a cessé d’évoluer au rythme des révolutions technologiques et des nouveaux usages du quotidien et lance dès septembre sa collection anniversaire : ORIGIN.



Audio, mobilité, accessoires connectés, téléphonie… en 35 ans, T’nb s’est imposée comme une référence française de l’accessoire tech, en s’adaptant sans cesse aux attentes des consommateurs. Pour célébrer cet anniversaire, la collection ORIGIN rend hommage aux années 80-90 avec une série de produits emblématiques revisités : écouteurs sans fil, casque Bluetooth, batterie de secours, accessoires auto… Un clin d’œil au passé, mais résolument tourné vers l’avenir. Fidèle à son ancrage dans le Sud et à ses valeurs d’innovation, T’nb continue d’accompagner tous les usages, dans tous les moments de vie, avec style, praticité et originalité.

Le casque ORIGIN, un hommage vibrant aux années 80-90

Inspiré du mythique casque baladeur, le casque ORIGIN (19,90 €) combine look vintage et performances modernes. Avec ses coussinets orange iconiques, sa structure légère et ses finitions soignées, il nous replonge dans l’âge d’or de l’audio nomade… tout en profitant des technologies d’aujourd’hui : Bluetooth, autonomie de 25h, commandes intégrées et port jack 3,5 mm. Conçu pour les nostalgiques comme pour les nouvelles générations, ORIGIN incarne une époque où la musique était un mode de vie. Plus qu’un casque, un manifeste audio : simple, stylé, intemporel.









Une batterie de secours au look rétro

Fidèle aux codes emblématiques des années 90, cette batterie de secours 5000 mAh ( 24,90 €) rend hommage à toute une génération tout en répondant aux besoins de mobilité d’aujourd’hui. Dotée de deux ports USB-A et un port USB-C, elle permet de charger simultanément jusqu’à trois appareils. Sa puissance de charge rapide atteint 20W via USB-C et 18W via USB-A, pour une recharge efficace à tout moment. Les 4 voyants LED offrent une lecture simple et rapide du niveau de batterie. Compacte, légère et autorisée en cabine, la batterie ORIGIN s’inscrit pleinement dans l’ADN de T’nb : pratique, innovante et résolument tendance.





Les années 90 s’affiche en écouteurs sans-fil

Ces écouteurs TWS (True Wireless Stereo) (19,90 € allient un design rétro assumé à des performances d’écoute modernes. Résultat : une expérience immersive, sans fil, fluide et confortable , et fidèle à l’ADN de la collection anniversaire ORIGIN. Dotés d’une autonomie totale de plus de 15 heures (dont 5 heures d’écoute par charge), ils offrent une liberté prolongée. Leur format semi intra-auriculaire ergonomique garantit un confort optimal, même après plusieurs heures d’écoute. Grâce au contrôle tactile intégré, gérez musique et appels d’un simple geste, sans sortir votre smartphone. Bluetooth 5.4, design tendance, boîtier de charge compact : les ORIGIN sont conçus pour accompagner toutes les générations de mélomanes.