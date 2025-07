LG lance le StanbyME 2 à écran amovible

LG annonce le déploiement mondial de son nouveau LG StanbyME 2, qui présente la même polyvalence que son prédécesseur avec davantage de flexibilité, puisqu’il se détache totalement de son support de charge sur roulettes.

Le LG StanbyME 2 devrait être commercialisé à partir de fin août en France. Doté de caractéristiques impressionnantes, le StanbyME 2 allie une portabilité accrue et une résolution plus élevée pour s’adapter à tous les modes de vie, tout en offrant une expérience de divertissement captivante à la maison ou en déplacement.



Le nouveau StanbyME 2 de LG est doté d’un nouvel écran amovible qui se retire de son support en un seul clic, offrant ainsi davantage de portabilité, de flexibilité et de placements possibles. Grâce aux différents accessoires, il peut se poser sur une table ou encore s’accrocher au mur. Utilisable en mode portrait ou paysage, le StanbyME 2 s’adapte à la perfection à tout environnement et mode de vie. Salué pour ses caractéristiques remarquables, il a reçu l’iF Design Award et le Red Dot Design Award.



En plus de sa portabilité, l’écran du StanbyME 2 dispose d’une batterie intégrée garantissant jusqu’à quatre heures de lecture vidéo continue2, ce qui permet de l’utiliser confortablement en intérieur comme en extérieur sans branchement électrique. La batterie se recharge aisément sur le support ou via un câble USB-C connecté à un chargeur externe ou une station de charge3, offrant ainsi plusieurs options d’alimentation fiables.



Le StanbyME 2 assure en outre une interaction fluide et intuitive avec l’utilisateur qui dispose donc d’un appareil simple et confortable pour son usage quotidien. La reconnaissance vocale mains libres permet de piloter le téléviseur aisément et d’explorer les contenus sans télécommande.



Le StanbyME 2 fonctionne avec webOS, la plateforme TV primée de LG. Cela permet d’accéder à un large choix de streaming, parmi lesquelles LG Channels, le service de streaming gratuit exclusif de LG. Pour encore plus de flexibilité, il prend en charge Apple AirPlay et Google Cast pour partager du contenu sans fil. Il intègre LG ThinQ et Google Home pour un pilotage optimal de la maison connectée. Des fonctionnalités uniques, comme le Mood Maker et l’application de dessin Let’s Draw, créent une expérience passionnante et amusante qui rend les solutions de divertissement portables du LG StanbyME 2 encore plus attrayantes.



Avec sa portabilité et sa polyvalence accrues, le LG StanbyME 2 offre une expérience de divertissement exceptionnelle qui enrichit à la fois l’image et le son. Son écran QHD (2560 x 1440) de 27 pouces garantit une clarté améliorée et un haut niveau de détail qui renforcent la qualité de l’image, plus nette et éclatante. Les haut-parleurs intégrés de chaque côté optimisent le son avec des réglages d’égaliseur automatiques en fonction de l’orientation de l’écran (paysage, portrait ou mode Table), afin de restituer des dialogues parfaitement clairs et une balance audio idéale quelle que soit la position de l’écran.



Le StanbyME 2 est équipé du processeur α (Alpha) 8 AI de LG, qui optimise intelligemment la qualité de l’image selon l’éclairage ambiant et diffuse un son surround virtuel 9.1.2 immersif via les haut-parleurs intégrés. Grâce à la prise en charge du Dolby Vision™ et du Dolby Atmos™, le StanbyME 2 offre des images et un son comme au cinéma, qui ajoutent de la profondeur et de la clarté à l’expérience de visualisation.